Entradas de Qatar 2022, las más caras en la historia de Copa Mundial

Los amantes del fútbol que asistan a los partidos de la Copa Mundial de Qatar 2022 pagarán cerca de un 40 por ciento más por las entradas para los partidos, en comparación con lo que pagaron durante el mundial de Rusia en 2018.

En aquella edición de la Copa Mundial, las entradas para la final costaron en promedio, la cantidad de 812 dólares, poco más de 16 mil pesos, mostró un estudio.

Conforme a un estudio de Keller Sports, mientras que los aficionados en Rusia pagaban un promedio de 214 libras por asiento (4 mil 900 pesos), las entradas para los partidos en Qatar 2022 cuestan un promedio de 286 libras, unos 6 mil 550 pesos.

Cabe señalar que las entradas en Qatar 2022 son las más caras para los partidos de la Copa Mundial en los últimos 20 años, y los de la final son un 59 por ciento más altos que hace cuatro años en Rusia 2018, según el estudio revelado por el proveedor deportivo con sede en Munich, Alemania.

Just three more days until the #FIFAWorldCup 😍 pic.twitter.com/sTZsOeIJvA — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 17, 2022

Entradas para Qatar 2022 cuestan un 40% más que en otros mundiales

En el estudio de Keller Sports, se señala que: "La Copa del Mundo en Qatar ya se considera la más cara dela historia. Se dice que la construcción de seis nuevos estadios y la renovación completa de otras dos arenas en el país costaron alrededor de 3 mil millones".

El proveedor deportivo, también señala que: "Se gastó mucho más dinero en ampliar la infraestructura de la capital, Doha, como las rutas de transporte y la reconstrucción del aeropuerto internacional. No sorprende que la Copa Mundial en Qatar 2022 sea también la que tenga las entradas más caras en promedio".

A study by Keller Sports reveals tickets to matches in #QatarWorldCup2022 cost an average 286 pounds while fans in #Russia paid an average of 214 pounds for a seat. with tickets for the final costing an eye-watering 684 pounds on average https://t.co/aKFpIs9Ljg — Middle East Online (@meonewsen) November 17, 2022

Se ha vendido cerca de 3 millones de entradas para Qatar 2022

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que no respondido a una solicitud de comentarios, había dicho anteriormente que se habían vendido casi tres millones de entradas en los ocho estadios preparados para Qatar 2022.

Cabe señalar que las entradas para la Copa Mundial del año 2006 en Alemania, se consideraron las más asequibles de los últimos 20 años, con un costo promedio de 100 libras (2 mil 990 pesos) por partido, mientras que las entradas para la final costaron, en promedio unas 221 libras, unos cinco mil pesos.