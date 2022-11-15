¿Por qué Qatar 2022 es sede polémica para la Copa del Mundo?

Desde que se anunció por primera vez hace 12 años, decisión de efectuar Qatar 2022, los derechos de organización de la Copa del Mundo se ha visto empañada por una serie de polémicas, incluidas acusaciones de corrupción, además de violaciones de los derechos humanos, pero, ¿cuál y por qué es la polémica generada por Qatar 2022 como sede para la Copa del Mundo?

En el año 2010, Federación Internacional de Fútbol Asociación, concedió el torneo de la Copa del Mundo al país de Oriente Medio y bajo el entendimiento de que se efectuaría durante el verano, cuando las temperaturas superan los 40 grados centígrados.

Para el año 2015, la FIFA recomendó que Qatar 2022 organizara una Copa del Mundo "más corta" en los meses más fríos de noviembre y diciembre, una medida que puso al organismo rector del fútbol mundial en una trayectoria de "choque" con las lucrativas ligas locales de Europa. Esa decisión desató una enorme polémica por Qatar 2022.

El cambio de calendario al invierno del hemisferio norte, fue una de las primeras polémicas por Qatar 2022 ya que la Copa del Mundo se jugaría fuera de los habituales meses de junio y julio.

Acusaciones de corrupción por Qatar 2022

Los organizadores de la Copa del Mundo de Qatar 2022, han negado rotundamente las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos acerca de que se pagaron sobornos para asegurar los votos cuando se adjudicaron los derechos de organización del torneo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, hace 12 años.

Cabe señalar que la Comisión Suprema para la Ejecución y el Legado de Qatar 2022, responsable de la ejecución de las infraestructuras necesarias, además de la planificación y las operaciones del país anfitrión, ha rechazado toda esa serie de acusaciones.

Nasser Al Khater, director general de Qatar 2022, señaló que cuando faltaba un año para la celebración de la Copa del Mundo, que Qatar había sido "injustamente tratado y examinado" durante varios años.

Polémica por trabajadores inmigrantes para Qatar 2022

La nación del "golfo Pérsico" se ha enfrentado a duras críticas de grupos de derechos humanos por el trato que Qatar da a los trabajadores inmigrantes, que junto con otros extranjeros constituyen el grueso de la población del país de Oriente Medio.

Amnistía Internacional ha informado en "Reality Check 2021", un reporte de 48 páginas, que siguen existiendo prácticas como la retención de salarios y el cobro a los empleados por cambiar de trabajo, a pesar de las reformas laborales efectuadas en el año 2014.

El Gobierno de Qatar ha señalado que su sistema laboral sigue siendo objeto de mejoras, pero ha negado las acusaciones del informe acerca de que miles de trabajadores inmigrantes en el país sede de la Copa del Mundo de Qatar 2022, hayan sido retenidos y explotados.

Otros grupos de derechos humanos han hecho un llamado a la FIFA para que compense a los trabajadores inmigrantes de Qatar por los abusos contra los derechos humanos, reservando 440 millones de dólares estadunidenses, una cantidad equivalente a la del premio de la Copa del Mundo.

Muertes en la preparación de eventos mundiales deportivos. (The Guardian) pic.twitter.com/n114atb8kN — Alejandro Macias (@doctormacias) November 14, 2022

Los derechos de las mujeres y LGBT+ en Qatar 2022

Otra de las polémicas desatadas por la Copa del Mundo de Qatar 2022, han sido los derechos tanto de los LGBT+, como los de las mujeres. Cabe señalar que la homosexualidad es ilegal en este conservador país musulmán.

De hecho, algunos futbolistas han planteado su preocupación por los aficionados que viajan al evento, especialmente las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT+) y las mujeres, a quienes discriminan las leyes de Qatar, según los grupos de derechos humanos.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones los organizadores de la Copa del Mundo han afirmado que todo el mundo, sin importar su orientación sexual o su procedencia, es y será bienvenido durante el torneo.

Se estima que más de millón de personas llegaran para la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero las autoridades locales han sido muy claras al señalar que cualquiera que venga a Qatar para el torneo debe "aceptar nuestras reglas aquí".

#Qatar2022 : le pays organisateur du plus grand événement de football au monde interdit la présence de drapeaux #LGBT sur son sol. Empêchant ainsi des millions de personnes de porter haut les couleurs de la liberté et de l’amour. pic.twitter.com/Oeg9EpsEte — MOUSSE (@AssoMousse) November 10, 2022

Controles sobre bebidas alcohólica para Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022, es la primera que se celebra en un país musulmán y que cuenta con estrictos controles sobre el alcohol, lo que supone un reto para los organizadores de un evento patrocinado por una marca de cerveza y a menudo asociado a aficionados que toman este tipo de bebidas.

Para Qatar 2022, se permitirá comprar cerveza a los aficionados con entrada, pero será desde tres horas antes del inicio de los partidos y durante una hora después del "pitazo" final, sin embargo, no se podrá beber durante el partido.

Y por si esto, no fuera suficiente, durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 se habilitarán zonas para que los fanáticos ebrios puedan recuperar la sobriedad. Nasser Al Khater, director general del torneo, ha señalado que la medida tenía por objeto garantizar la seguridad de los "fans", además de evitar que se hicieran daño a sí mismos o a los demás.