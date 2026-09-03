Entregan los cuerpos del tecladista de Camilo Séptimo, su familia y Aleyda Romero: Así los despiden en el Edomex

A dos días del multihomicidio que conmocionó al Estado de México, a la industria musical y a todo el país, las autoridades hicieron la entrega de los cuerpos del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez, y su familia.

Los servicios funerarios para despedir a Jonathan Meléndez, a su esposa y a su pequeña hija se hacen en privado por la situación tan dolorosa.

Entregan los cuerpos del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Luego de que la Fiscalía del Estado de México concluyó las investigaciones de ley correspondientes, las autoridades entregaron los restos de las cuatro personas asesinadas al interior del departamento en el fraccionamiento Gran Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

Los trámites permitieron a las familias iniciar con los servicios fúnebres para despedir a las víctimas.

#JustoAhora | 🔴 Familiares y amigos cercanos dan el último adiós a Jonathan "Jonás" Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, junto a su esposa Ana Paula y su pequeña hija, en una funeraria de Santa Mónica, Tlalnepantla 🕊️



Vía: Diana Gómez (@Deidali) pic.twitter.com/azhvlGqX60 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 3, 2026

Velan al tecladista de Camilo Séptimo y a su familia en Tlalnepantla

Familiares y amigos muy cercanos se reunieron este jueves 3 de septiembre en una agencia funeraria ubicada en la zona de Santa Mónica, en el municipio de Tlalnepantla.

En el lugar se lleva a cabo el último adiós a Jonathan "Jonás" Meléndez, a su esposa Ana Paula , quien se encontraba embarazada, y a su pequeña hija Sofía, de apenas tres años de edad.

Despiden a Aleyda Romero en el municipio de Chalco

Por separado, los restos de Aleyda Romero, la joven de 21 años que trabajaba con la familia al momento del ataque, fueron trasladados hacia la colonia La Loma, en el municipio de Chalco.

Sus seres queridos organizaron los servicios velatorios en dicha localidad de la zona oriente del Estado de México para darle sepultura.

¿Qué le pasó al niño de 6 años, el único sobreviviente del multihomicidio?

El crimen dejó como único sobreviviente a un niño de 6 años, hijo del músico y su esposa, quien fue localizado con vida y sin lesiones por los policías que atendieron la emergencia en la recámara del departamento.

El menor se encuentra bajo el resguardo de las autoridades y de sus familiares, y se dice que aún no ha sido entrevistado formalmente para la investigación.

Detenidos por caso del tecladista de Camilo Séptimo

Por estos hechos se mantiene la detención de dos hombres, identificados como Gerardo “N” y Diego Sebastián “N”, este último señalado como presunto socio del productor musical.

Las investigaciones indican que la relación de confianza entre el imputado y las víctimas facilitó el acceso al inmueble residencial antes de que ocurriera la agresión.