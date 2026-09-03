VIDEO | Así llegó el presunto asesino del tecladista Camilo Séptimo y mató a su familia también en Atizapán

Una cámara grabó un momento clave relacionado con el homicidio de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de Camilo Séptimo asesinado con su familia en su casa en el municipio de Atizapán, Estado de México.

El prresunto asesino es Diego Sebastián "N", un sujeto con el que el compositor, de 38 años de edad, tenía una relación de negocios debido a que eran socios, pero junto con este sujeto también fue detenido un presunto cómplice identificado como Gerardo "N".

Encuentran cuerpos del tecladista y su familia horas después

Diego Sebastián "N" llegó hasta la casa donde vivía la víctima y donde estaba su esposa Ana Paula, con cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, de tres años; una trabajadora doméstica, un menor de 6 años y un perro.

Los hechos ocurrieron este 1 de septiembre de 2026, entre las 17:30 y las 19:40 horas, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

No obstante, fue hasta las 23:50 horas cuando la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro personas muertas.

Cámara grabó llegada de presunto asesino de Jonathan Meléndez

Los probables implicados habrían aprovechado la relación de confianza de Diego Sebastián "N" con las víctimas para acceder al domicilio.

El hombre fue grabado en un elevador momentos antes de entrar al departamento y presuntamente cometer el multihomicidio.

No osbtante, según se aprecia en el video, entró solo al domicilio donde momentos después el tecladista y su familia fueron asesinados.

Jonathan Samuel Meléndez Ochoay su esposa estaban maniatados; su hija tenía un disparo en la cabeza y la empleada presentaba un balazo en la espalda, en tanto, el perro estaba maniatado y sin vida.

Difunden video de Diego "N", presunto responsable del asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y su familia.



Las imágenes son del momento previo a llegar al departamento donde ocurrió el crimen.



Aquí la cronología del asesinato; solo su hijo de 6 años… pic.twitter.com/FVcOyxOOHq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

Tecladista de Camilo Séptimo era socio de Diego Sebastián "N"

De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias, Diego Sebastián "N" era socio del tecladista y tenían negocios en una plataforma digital para conectar a personas con alojamientos temporales.

Hasta el momento el móvil del crimen apunta a un robo y debido a que se conocían, el presunto homicida pudo entrar con el consentimiento de las víctimas