“Tú eres un mexicano feo”: la tarea que causó polémica en Nueva York

Una escuela en Nueva York causó polémica debido a una tarea en la que aparecía la frase “Tú eres un mexicano feo”, mientras enalteció las características de los estadounidenses y los españoles, lo que provocó indignación de algunas personas que calificaron el acto como racista.

La tarea era parte de un curso en el que eseñaban español en un centro escolar público ubicado a las afueras de Buffalo, Nueva York, donde el profesor pidió a los alumnos traducir al idioma algunas frases para aprender a utilizar los pronombres.

Entre las frases de la tarea se leía: “Tú eres un mexicano feo”, “Usted es un americano lindo” y “Los españoles son altos y rubios”, lo que generó molestia en redes sociales pues señalaron que se trataba de comentarios racistas.

Mill Middle School in Williamsville. pic.twitter.com/4G1p8lMCkv — Red Ranger John (@johnwluke) January 12, 2022

La polémica tarea fue compartida por un usuario de Twitter llamado @johnwluke, quien publicó la fotografía y resaltó que una escuela de Nueva York “enseña a través de la discriminación”.

“Qué tan mal están las escuelas en Williamsville ahora que un maestro pensó que enseñar ‘eres mexicano y feo’ iba a estar bien?”, escribió el usuario en la publicación de la red social.

Escuela de Nueva York responde tras polémica tarea

Luego de la polémica generada en redes sociales por la tarea, el Distrito Escolar Central de Williamsville se pronunció al respecto aclarando que en dicho condado de Nueva York no se tolerará la discriminación.

“Estamos encargándonos de este problema para asegurarnos que no vuelva a suceder, ya que el ejercicio no cumple con nuestros requisitos y será tratado como se debe”.

Asimismo, aclaró que el centro escolar “no tolerará ningún material denigratorio” entre la comunidad estudiantil de Nueva York.

Sin embargo, la escuela de idiomas se negó a identificar al profesor que dejó la tarea y aclarar si éste sería sancionado de alguna forma luego de presentra ese trabajo donde ofendió a los mexicanos.