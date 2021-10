VIDEO: Discriminan a mexicanos por bailar “Payaso de Rodeo” en EU

En una escuela de Estados Unidos (EU), un grupo de estudiantes mexicanos señaló que sufrieron discriminación por parte de sus compañeros, luego de que comenzaron a bailar la canción “Payaso de Rodeo”, de la agrupación Caballo Dorado, durante un evento en el recinto.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron el pasado viernes 8 de octubre en una escuela católica de Chicago, Illinois, en EU, cuando se celebró un baile escolar en la Marist High School.

En una publicación que una alumna del plantel realizó en las redes sociales, señaló que un grupo de estudiantes de EU se arrodillaron en el centro de la pista de baile, mientras un grupo de mexicanos bailaba la canción “Payaso de Rodeo”.

“Si amas tanto nuestra comida, la moda étnica y la energía… ¿Por qué estás resentido con nosotros? ¿Qué te parecería que nos arrodilláramos con tu música country?”, señaló.

Mexicanos denuncian discriminación en EU

Además, la alumna, identificada en Instagram como Elizabeth Pacheco, señaló que el presunto acto de discriminación ocurrió durante los festejos por el Mes de la Herencia Hispana, evento que los mexicanos conmemoran con fotografías de su familia y pancartas con papel picado que les pide la escuela.

En las imágenes se observa que los alumnos estadounidenses , hombres y mujeres que en su mayoría visten camisa blanca, se arrodillaron mientras sonaba la canción “Payaso de Rodeo” y se agruparon en el centro de la misma. Al mismo tiempo, algunos de los mexicanos continuaron bailando alrededor de sus compañeros.

Además, la grabación se volvió viral en las redes sociales y fue retomada por varios medios de comunicación locales y generó diversos comentarios en Instagram. Incluso, los reportes indican que la escuela ofreció disculpas por los hechos.

“Esto hace que mi sangre hierva. Me fui temprano, así que no vi esto, pero lo siento mucho” y “Esto es horrible. Me alegro de no haber ido al baile de bienvenida”, escribieron algunos usuarios en la publicación.