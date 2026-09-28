“Te sientes atropellado”: Ernesto “N” relata el infierno que vivió durante 72 días detenido

Después de permanecer 72 días detenido, Ernesto “N” regresó a su casa para continuar su proceso bajo una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, en entrevista con Jorge, el exlegislador describió su paso por prisión como una experiencia difícil, marcada por la incertidumbre jurídica, las complicaciones para designar a sus defensores y el aislamiento que, aseguró, enfrentó tras ser acusado de delincuencia organizada.

“Los 72 días es toda una experiencia. Aprende de muchas cosas, pero pues es un asunto muy difícil”, expresó al hablar sobre el periodo que pasó privado de la libertad.

Aunque reconoció que su regreso a casa fue posible luego de que un juez considerara justificada la modificación de la medida cautelar, también señaló que el traslado fue largo. Sobre este procedimiento, mencionó los protocolos de la Guardia Nacional, cuyos elementos, afirmó, mantuvieron un trato profesional durante el recorrido.

Ernesto “N” relata las dificultades que enfrentó durante su detención

En la conversación, Ernesto “N” recordó que, alrededor de 72 días antes, se dirigía a un café cuando fue interceptado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según su relato, inicialmente desconocía el alcance de la situación en la que se encontraba. Fue después de su detención cuando se enteró de que enfrentaba una acusación por delincuencia organizada, un señalamiento que, explicó, lo colocó en el supuesto de prisión preventiva oficiosa.

“Es todo una sorpresa porque me voy dando cuenta de que es un asunto de acusación de delincuencia organizada”, relató.

El exlegislador señaló que, a partir de ese momento, enfrentó dificultades para que sus abogados pudieran ser designados y participar en el procedimiento. Mientras la Fiscalía avanzaba ante el juez durante la etapa inicial del proceso, dijo, él permanecía en una situación de incertidumbre, sin conocer a profundidad los términos jurídicos ni las etapas procesales.

“Y como no sabes de términos jurídicos ni procesales, etcétera, pues estás a merced de una situación de un reloj que está corriendo”, explicó.

Ernesto “N” también describió las primeras horas como un periodo de aislamiento, en el que tanto él como otras personas vinculadas a la misma causa buscaban que sus defensores pudieran intervenir.

Cuestiona la prisión preventiva oficiosa y las garantías individuales

Durante la entrevista, Ernesto “N” cuestionó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y consideró que este mecanismo afecta las garantías individuales de las personas sujetas a un proceso penal.

El exlegislador recordó que, cuando era diputado federal, votó en contra de esta figura, pues, desde su perspectiva, entra en conflicto con los acuerdos internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos.

“Este asunto de la prisión preventiva oficiosa cuando yo era diputado federal, lo voté en contra porque irrumpe contra una serie de acuerdos internacionales que México ha firmado”, sostuvo.

En su explicación, señaló que esos acuerdos reconocen garantías individuales para las personas, por lo que cuestionó las condiciones que enfrentó durante su detención.

“Yo lamento ya no respetan tus garantías individuales”, afirmó al referirse a lo que describió como las dificultades que vivió durante el procedimiento.