Dan prisión domiciliaria al exgobernador Ernesto “N"; piden su salida inmediata del penal de Almoloya

Durante el desarrollo de una audiencia judicial, un juez de control resolvió modificar la medida cautelar impuesta a Ernesto "N", concediéndole el beneficio de la prisión domiciliaria.

Con este fallo, el procesado dejará las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social en Almoloya de Juárez para continuar con su procedimiento penal bajo resguardo en su domicilio particular, por lo que las autoridades penitenciarias deberán coordinar los protocolos para su traslado en las próximas horas.

¿De qué trató la audiencia de Ernesto Ruffo?

La audiencia relacionada con la causa penal de Ernesto Ruffo dio inicio en los juzgados federales ubicados en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno El Altiplano.

El equipo legal encabezado por el abogado Juan Marcos Gutiérrez solicitó formalmente la modificación de la medida cautelar para trasvasar el confinamiento en prisión preventiva hacia la modalidad domiciliaria, argumentando la avanzada edad del imputado, quien supera los 70 años, y un deterioro comprobado en sus sistemas óseo, circulatorio, digestivo y respiratorio mediante valoraciones médicas especializadas.

Tras arrancar con un retraso respecto a la hora programada, la sesión judicial se extenderá por varias horas antes de que la jueza de control determine si concede el beneficio del resguardo en hogar o si el procesado continuará interno en el penal de máxima seguridad.

