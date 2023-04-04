Gobierno compra a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica

El gobierno federal firmó un convenio con la firma Iberdrola para comprarle 13 plantas de generación de energía eléctrica que pasarán a manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cuyo costo será de 6 mil millones de dólares, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“De esta manera la Comisión Federal de Electricidad pasa de generar 39.6 por ciento a 55.5 por ciento de toda la energía del país (...) “Esto significa el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica”.

En un video publicado en Twitter, López Obrador agradeció a Iberdrola por llegar a este acuerdo, el cual dijo se baso en el diálogo y la buena voluntad.

"Hemos tenido algunas discrepancias, pero el dialógo lo puede todo, de esas diferencias, esas discrepancias surge esto que es algo extraordinario, repito algo histórico".

Hoy el Gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE. Es una nueva nacionalización. pic.twitter.com/gL38A7tcf9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 4, 2023

López Obrador detalló que además se están construyendo plantas, y rehabilitando hidroeléctricas, y que, a finales de su sexenio, el Estado mexicano mantendrá alrededor del 65 por ciento de la producción de energía eléctrica.

“Esto significa el rescate de una empresa pública como es la CFE, fundamental para garantizar el abasto permanente de energía eléctrica, para atender la demanda creciente de energía, porque nuestro país está recibiendo mucha inversión extranjera. Se están instalando nuevas empresas que necesitan y seguirán demandando energía eléctrica. Con esto, resolvemos para el corto y mediano plazo todo el consumo de energía eléctrica en pleno crecimiento”.

El presidente López Obrador realizó el anuncio acompañado de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público; Manuel Bartlett, director general de CFE y Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, Ignacio Sánchez Galán, presidente global de Iberdrola; Enrique Alba, gerente de Iberdrola en México; David Mesonero, director general de Desarrollo de la compañía.

¿En que consiste el convenio entre Iberdrola y el Gobierno de México?

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O explicó en qué consiste el convenio para la compra de 13 plantas de energía eléctrica a Iberdrola, aseguró que la adquisición no abonará a la deuda pública presupuestal de México.

"En los próximos cinco meses la transacción será completada y llevada a un aterrizaje donde la CFE será la operadora de esta masa nueva para la comisión que le incrementa su capacidad de generación total del 39 al 55 por ciento de la generación total", indicó Ramírez de la O.