AMLO envía carta a Xi Jinping, presidente de China, para combatir crisis de fentanilo

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló acerca de las respuestas que dio Lindsey Graham, senador republicano de Estados Unidos, después de los diversos cuestionamientos por el tema de fentanilo. En ese sentido, aseguró que le mandó una carta al presidente de China, Xi Jinping, para solicitar su apoyo.

En ese sentido, procedió a leer la carta que le envió a su homólogo en China, explicándole las razones del porqué es importante combatir el fentanilo.

#EnLaMañanera | En carta, el presidente @lopezobrador_ pidió al presidente de #China , Xi Jinping apoyo para evitar tráfico de #fentanilo desde su país pic.twitter.com/Ol2C6Qkxqf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023

¿Qué dice la carta que envió AMLO a Xi Jingping por crisis de fentanilo?

"Con respeto a su investidura y a la soberanía, la historia y la cultura de su admirable pueblo y por considerarle nuestro amigo, me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter fundamentalmente humanitario y solicitarle, si para ello no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación", comenzó a leer AMLO.

AMLO procedió a dar algunos datos duros del consumo de fentanilo y también ciertas consecuencias. Posteriormente, destacó que "de manera falaz e irresponsable", algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México de la crisis de fentanilo.

"Tales planteamientos son en sí mismos una falta de respeto y una amenaza inaceptable a nuestra soberanía, además, hay detrás de ellos una actitud absurda, manipuladora, propagandística y demagógica que se aprovecha de la falta de información sobre esto y otros temas en la población estadounidense", leyó AMLO.

Marcelo Ebrard desmiente acusaciones de Estados Unidos

De acuerdo con AMLO, 39% de los estadounidenses piensan que el fentanilo que entra proviene de los migrantes; sin embargo, el presidente destacó que eso es falso. Durante la mañanera de AMLO se encontró el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

#EnLaMañanera | El canciller @m_ebrard dijo que México busca liderar frente de países para combatir tráfico de fentanilo pic.twitter.com/pSj3ia4P9m — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023

Marcelo Ebrard señaló como falsas las acusaciones de que México no se encuentra realizando nada respecto a la crisis de fentanilo y acusó a Estados Unidos de que uno de los principales problemas es que las armas se pueden comprar "en la esquina" en ese país.

Finalmente, AMLO reiteró la importancia de los valores y la educación en la población. Pues asegura que esa es la mejor vía para combatir la crisis de fentanilo y recomienda a Estados Unidos a ponerle atención a los jóvenes.