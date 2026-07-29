Escala la guerra en Medio Oriente con ataque sorpresa de Irán

La calma en el mapa del conflicto duró muy poco. Apenas un día después de que desde la Casa Blanca se insinuara un cese momentáneo de las hostilidades para abrir espacios de diálogo, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó múltiples misiles balísticos dirigidos contra bases estratégicas de Estados Unidos en Jordania.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que sus sistemas de defensa antiaérea lograron neutralizar por completo los proyectiles antes de que impactaran en sus objetivos. Sin embargo, la acción militar provocó una reacción inmediata por parte de las fuerzas aliadas en la región.

U.S. Central Command: The United States and Saudi Arabia launched joint strikes against Iran-backed militias in Iraq in response to their attacks on Saudi oil facilities.



A total of 30 targets were struck.



According to reports, the strikes were carried out in central and… pic.twitter.com/2sgm7pH58M — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 29, 2026

EU y Arabia Saudita van contra Iraq por supuestas alianzas con Irán

En respuesta a la ráfaga de más de 30 ataques con drones lanzados en las últimas horas contra instalaciones energéticas y posiciones aliadas, cazas de Estados Unidos y de la Real Fuerza Aérea Saudita ejecutaron una serie de bombardeos coordinados en el este y centro de Iraq.

La inclusión oficial de Arabia Saudita en operaciones de combate dentro de territorio iraquí marca un giro drástico en la dinámica regional. Los ataques aéreos destruyeron depósitos de armas, centros de mando y bases logísticas vinculadas a la red de influencia militar iraní. Por su parte, las Fuerzas de Movilización Popular (PMF), un conglomerado de milicias mayoritariamente chiítas integradas en la estructura de seguridad de Iraq, denunciaron la muerte de al menos 20 de sus combatientes y decenas de heridos tras los impactos en provincias como Nínive, Diyala y Bagdad.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita justificó las incursiones bajo el derecho a la legítima defensa, tras denunciar agresiones previas contra sus infraestructuras petroleras lanzadas desde suelo iraquí por grupos vinculados a Teherán.

The US military successfully intercepted an Iranian “surprise attack” on US forces in the Middle East, US Central Command announced. https://t.co/BtTv6qFWrG pic.twitter.com/MSDKXcC8Hz — CNN (@CNN) July 28, 2026

Ya afecta los mercados energéticos

Los nuevos ataques ya impactan en la economía global. La cotización del crudo Brent y del barril WTI tuvo un aumento superior al 5%, porque se podría reanudar el bloqueo en las rutas de transporte marítimo del Estrecho de Ormuz.

En el plano político, mientras Teherán condenó los ataques calificándolos como una provocación ilegal para extender la guerra, la Presidencia de Iraq denunció que fue violada su soberanía nacional. Por su parte, la administración del presidente Donald Trump comentó que seguirán las represalias mientras persistan las amenazas contra el personal militar estadounidense y sus aliados en la región.