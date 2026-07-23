“Estados Unidos los bombardeará y destruirá”: Trump lanza nueva amenaza contra Irán

Continúan las tensiones en Medio Oriente y una nueva amenaza directa de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contra las fuerzas armadas de Irán.

La nueva advertencia llega en medio de una intensa sesión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde se aprobó un nuevo e histórico presupuesto para fines militares.

Nueva amenaza de Donald Trump contra Irán

Donald Trump lanzó otra advertencia contra las fuerzas de defensa de Irán, respondiendo principalmente a los ataques realizados en el estrecho de Ormuz desde que inició el conflicto armado.

Fue a través de la red social Truth, donde el mandatario estadounidense informó de sus planes, asegurando que, si Irán ataca en el estrecho de Ormuz, él no dudará en destruir un puente o una central eléctrica.

From this point forward, any time the Islamic Republic of Iran shoots at a ship in the Strait of Hormuz, whether it be by Missile, Rocket, Drone, or any other device or weapon, the United States will bomb and destroy ONE BRIDGE OR POWER PLANT, including those located next to, or… pic.twitter.com/011kjiBiiX — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 22, 2026

“De ahora en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O CENTRAL ELÉCTRICA, incluyendo aquellos ubicados junto a, o dentro de, la capital Teherán. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, se lee en el mensaje.

Marco Rubio respalda amenaza de Donald Trump

Marco Rubio, secretario de Estado, respaldó las declaraciones del presidente Donald Trump en plena reunión con representantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Manila.

“Si creamos un precedente en Oriente Medio en el que un Estado nación pueda controlar una vía navegable internacional, cobrar un peaje y destruir tus barcos cuando no pagas, crearemos un precedente muy peligroso”, dijo Marco Rubio.

Estados Unidos aprueba histórico presupuesto militar

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles 22 de julio un histórico presupuesto militar de 1.15 billones de dólares para el año fiscal 2027.

Parte del gasto será destinado para las operaciones del Pentágono en territorio de Irán y en gran parte de Medio Oriente, con el principal objetivo de fortalecer a las fuerzas armadas y sus sistemas de defensa.

