Ataque sorpresa con drones en plena tregua: Crece tensión entre Estados Unidos e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su equipo mantiene “buenas conversaciones” con el gobierno de Irán para buscar una solución diplomática al conflicto y adelantó que en los próximos días podrían darse a conocer avances.

Según el mandatario norteamericano, el acercamiento se produjo después de que las autoridades iraníes solicitaran, casi rogando, retomar el diálogo, situación que niegan desde Medio Oriente.

"Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no llegan a buen puerto, volveremos a la acción militar contundente", agregó el presidente de la unión americana.

Irán niega negociaciones con Estados Unidos

Luego de las declaraciones de Donald Trump, en medio de la tregua no oficial, el gobierno iraní niega que existan negociaciones directas con Estados Unidos y mucho menos que estén rogando acabar con los ataques.

Además, mantienen su postura al asegurar que ellos tienen el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional.

UPDATE: President Donald Trump confirmed that the United States had held "good talks" with Iran. 🇮🇷 🇺🇸



However, he warned that U.S. strikes would resume if the negotiations failed to produce an agreement. — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) July 28, 2026

De acuerdo con Donald Trump, su administración utilizará recursos iraníes que permanecen congelados en los mercados internacionales para compensar los daños ocasionados a embarcaciones mercantes que transitan por el estrecho de Ormuz.

Nueva serie de ataques contra aliados de Estados Unidos

Mientras el mandatario de Estados Unidos habla de un supuesto acercamiento diplomático, la tensión en Medio Oriente sigue en aumento.

Israel, Jordania, Irak y Arabia Saudita reportaron ataques con drones en sus territorios, acciones que podrían estar relacionadas con grupos aliados de Irán y que son vistas como una prueba a los límites de la tregua no oficial entre ambas partes.

Además, el Comando Central de los Estados Unidos informó que la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó un ataque sorpresa que pudieron interceptar con éxito.

"Hoy a las 17:45 (hora del este), fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron varios misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio. Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito. Las fuerzas estadounidenses permanecen en estado de alerta y en alto nivel de preparación."