Los escándalos de Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido

Boris Johnson cedió a la presión y este jueves dimitió como primer ministro de Reino Unido, tras una crisis política derivada de una serie de escándalos en los que se vio involucrado. El más reciente, ocultar las acusaciones de abuso sexual contra Chris Pincher.

Lo que generó que más de 30 ministro de su gabinete renunciaran como protesta por su liderazgo, además, Boris Johnson recientemente había salido victorioso de un voto de confianza tras el escándalo del “partygate”.

Y estos no fueron las únicas polémicas en las que se vio involucrado el primer ministro de Reino Unido durante sus casi tres años de gobierno.

¿Por qué ha renunciado Boris Johnson?



En su propio partido lo consideran un político "carente de integridad y valores" tras varios escándalos que minaron su credibilidad.



Informa Fernán González desde Londres. /pl pic.twitter.com/ImYN8ROXZh — DW Español (@dw_espanol) July 7, 2022

Los escándalos de Boris Johnson

El 23 de julio de 2019, Boris Johnson fue elegido como el nuevo primer ministro de Reino Unido tras la renuncia de Theresa May, en medio del acuerdo del brexit, que tenía dividido al Parlamento.



Brexit

Tan solo un mes después de su nombramiento comenzaron los escándalos de Boris Johnson, cuando solicitó a la Reina Isabel II una prórroga para cerrar el parlamento durante cinco semanas, lo que dejó a los opositores con menos tiempo para impedir un brexit sin acuerdo.

La Corte Suprema dijo que la prórroga fue ilegal y acusaron a Johnson de engañar deliberadamente a la Reina, con la intención de asegurar el brexit.

Finalmente, tras una aplastante victoria en las elecciones legislativas de Reino Unido, se acabó la discusión y el 23 de enero, el brexit se convirtió en ley.



Remodelación de su departamento

El 28 de abril de 2021, surge una investigación sobre la financiación en la remodelación del departamento de Boris Johnson en Downing Street, la cual superó los límites disponibles para ella, y acusaron al primer ministro de utilizar fondos de donaciones.

Presionado por escándalos, Boris Johnson, renuncia como primer ministro británico pic.twitter.com/snNjynyBWM — Reuters Latam (@ReutersLatam) July 7, 2022

Boris Johnson negó las acusaciones y aseguró que los excedentes los pagó de su bolsillo.



Viaje al extranjero

Además, en mayo de ese año, el organismo de control del Parlamento investigó a Boris Johnson por un viaje que hizo con su esposa a la isla caribeña de Mustique para pasar la navidad de 2019, donde gastó 17 mil euros sin informar cómo y quién pagó el viaje.

Ello debido a que el primer ministro dijo que se trató de un regalo, sin que anunciara quién estaba detrás de ello, cabe resaltar que los regalos que reciben deben ser informados al parlamento.



Discurso sobre Peppa Pig

Durante un discurso frente a líderes empresariales, Boris Johnson perdió la hoja de su speech, por lo que comenzó a hablar del personaje infantil Peppa pig y su visita a un parque temático de la caricatura

“Maldita sea”, fue lo primero que se escuchó decir a Boris Johnson, después comenzó a hablar de su visita a Peppa Pig World.

“Ayer fui, como todos debemos, a Peppa Pig World. Me encantó. Peppa Pig World es mi tipo de lugar: tiene calles muy seguras y disciplina en las escuelas”.

"Yesterday I went to Peppa Pig World... I loved it, it's very much my kind of place"



PM Boris Johnson tells CBI conference "no Whitehall civil servant would conceivably come up with Peppa" as he praises the "power of UK creativity"https://t.co/jtIu0zy7g3 pic.twitter.com/8zouZihMWX — BBC Politics (@BBCPolitics) November 22, 2021

Partygate

En enero de 2022, comenzaron una serie de acusaciones contra Boris Johnson por haber asistido a reuniones en 2020, durante las restricciones de confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Lo que inició una investigación en su contra y comenzaron los reclamos y exigencias para su renuncia. Finalmente superó un voto de confianza y logró quedarse como primer ministro de Reino Unido.

Chris Pincher

Recientemente, Boris Johnson fue acusado de conocer y guardar silencio sobre casos de abuso sexual por parte de Chris Pincher, quien fue nombrado en febrero subjefe del Partido Conservador.

Y aunque Boris Johnson aseguró desconocer las acusaciones contra Pincher antes de su nombramiento, varios miembros del gabinete y de la oposición, pusieron en duda la transparencia de su gobierno.

Este último escándalo le valió la renuncia de más de 30 ministros quienes mostraron su desacuerdo con el liderazgo de Johnson, por lo que terminó renunciando a su cargo de primer ministro.

