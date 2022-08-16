Escocia, primer país en dar productos gratuitos para la menstruación

Legisladores de Escocia aceptaron que mujeres y niñas puedan acceder a productos gratuitos para la menstruación, convirtiéndose en el primer país en legislar sobre el tema.

"Bueno, esta Ley será la primera ley en el mundo que proporcione productos gratuitos para el período a quienes lo necesiten, y para las mujeres y las niñas en la actual crisis del costo de vida”, explicó Shona Robinson, ministra de Justicia Social de Vivienda de Escocia.

Los productos gratuitos para la mestruación estarán disponibles en escuelas, cafés e instalaciones comunitarias, donde cualquier mujer y niña podrá acceder a ellos.

Las autoridades indicaron que también habrá una aplicación gratuita para indicar a las mujeres y niñas que necesiten algún producto para su menstruación, sobre el punto de recolección más cercano.

"Para aquellos que acceden a escuelas, colegios, universidades, estarán disponibles dentro de los baños, por ejemplo. Pero también hay una muy buena aplicación llamada Pick Up My Period que está disponible para descargar de forma gratuita, y solo tienes que ir a tu área y le dice la variedad de cafés a nivel local, diferentes edificios comunitarios, que tendrán una variedad de productos disponibles", dijo Shona.

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Desde 2016, Escocia buscaba productos gratuitos para la menstruación

La nueva ley que aprueba los productos gratuitos para la menstruación entró en vigor el pasado 15 de agosto, aunque los legisladores de Escocia aprobaron por unanimidad la reforma en noviembre de 2020.

El proyecto de ley fue propuesto por primera vez por la legisladora opositora del Partido Laborista, Monica Lennon, quien ha estado haciendo campaña a favor de la nueva ley desde 2016.

Lennon le dijo a la BBC el lunes que la asequibilidad de los productos para la menstruación había llevado a la exclusión, a la reducción de la asistencia a la escuela y al uso inseguro de artículos sanitarios.

Ella dijo que algunos "empleadores ilustrados" también habían introducido disposiciones sobre la mestruación a pesar de que no estaban obligados a hacerlo según la nueva legislación.

