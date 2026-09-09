Revelan más del homicidio de Farath Coronel, “El Brujo Mexicano”, y su escolta: así quiso huyó en Cuautitlán

El asesinato del vidente Farath Coronel, "El Brujo Mexicano", destapó nuevos datos luego ser encontrado muerto en una casa en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el 4 de septiembre de 2026.

La víctima se llamaba Víctor Manuel Sixtos Vázquez, pero en redes sociales era conocido como Farath Coronel, también apodado "La Diabla".

¿Qué se sabe del asesinato de Farath Coronel?

El viernes pasado, dentro de una casa ubicada en el Fraccionamiento Bosques de Lago, fue localizado un hombre sin vida.

Policías llegaron al sitiio y acordonaron la zona. Conforme transcurrían la información, se supo después que la víctima era Farath Coronel, también conductor de televisión y radio.

🚨 Muere el influencer y tarotista Farath Coronel en Cuautitlán Izcalli.



Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido en redes como Farath Coronel, fue localizado sin vida este viernes 4 de septiembre dentro de una vivienda en el fraccionamiento Bosques de Lago.@Deidali con el… pic.twitter.com/rXjLqEzwSc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 5, 2026

Capturan a presunto asesino del vidente "El Brujo Mexicano"

Horas después del crimen, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención Elías "N", presunto autor material del homicidio de Farath Coronel.

El probable responsable era elemento de seguridad de la víctima y fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para resolver su situación legal.

#Detenido. Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Elías "N", investigado como presunto autor material del homicidio de un integrante de la comunidad LGBTIQ+, identificado como "Farath" y/o "La Diabla", hechos ocurridos esta mañana en el municipio de #CuautitlánIzcalli.



El… pic.twitter.com/96LNKJdQLu — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 5, 2026

De la discusión al robo: esto se sabe del homidio de Farath Coronel.

Este martes 8 de septiembre se dio a conocer que, de acuerdo con las indagatorias de la fiscalía, la víctima se encontraba en su casa acompañado de sus escoltas, entre ellos Elías "N".

No obstante, "El Brujo de México" y su escolta habrían discutido, por lo que éste último habría sacado un arma de fuego para dispararle al vidente.

Luego de la agresión, Elías “N” habría sustraído diversas pertenencias de la víctima y escapado en una camioneta de Farath Coronel.

El presunto responsable fue detenido por delitos contra la salud, por lo que fue presentado ante el Ministerio Público e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, a disposición de un Juez.

Pero ahora se informó que dentro de la cárcel lr ejecutaron una orden de aprehensión por homicidio en agravio de Farath Coronel, delito por el cual podría obtener una sentencia condenatoria de hasta 70 años de prisión en caso de ser declarado culpable tras un proceso penal.

