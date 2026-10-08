VIDEO “Usted no es madre": Escolta de Rocío Nahle agrede a mamá de niña con cáncer en Veracruz

Durante una visita de Rocío Nahle a la Torre Pediátrica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, una escolta de la gobernadora agredió a empujones a Cora de Jesús Rodríguez, madre de un niño con cáncer, quien ha expuesto el desabasto de insumos y medicamentos para atender a los infantes.

VIDEO: Así agredieron a vocera de madres de niños con cáncer en Veracruz

Cuando la vocera de padres y madres de familia encaró a la mandataria estatal por la falta de insumos y medicamentos básicos en dicho hospital, Nahle García le dijo que atendería a la mujer afuera del hospital, ya que, alegó, no era madre de niños con cáncer.

“A ver, a ver, afuera la veo porque usted no es madre de familia de niños”, afirmó la gobernadora de Veracruz.

Escolta de Rocío Nahle agrede a Cora de Jesús Rodríguez

En un video que circula en redes sociales, es posible ver cómo una mujer de ropa color gris empuja a Cora de Jesús Rodríguez, mientras la vocera de madres de niños con cáncer pide a la gobernadora que hable con ella.

“Quiero hablar con la gobernadora, porque me prohíbe. Deme la cara, si usted está aquí por nosotros, por eso es nuestra gobernadora. No me empujes, no me empujes. Me empuja, no me empuje, me está lastimando, quiero hablar con usted”, mencionó.

No obstante, a pesar de esta visita, cabe recordar que en otras ocasiones habitantes veracruzanos han cuestionado las “visitas sorpresa” de Rocío Nahle a los hospitales. Incluso trabajadores de hospitales han relatado que las autoridades estatales de salud se coordinan previamente con directivos para maquillar las instalaciones antes de estos recorridos oficiales.