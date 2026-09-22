"¿Nos van a decir que no beban agua?” Gobierno de Rocío Nahle reprime a manifestantes que piden agua en Veracruz

En Xalapa, Veracruz, policías estatales replegaron a manifestantes que exigían agua y reclaman afectaciones tras la construcción de un pozo en Altotonga y Jalacingo.

Los inconformes hicieron referencia a lo dicho por Roberto Ramos Alor, coordinador del IMSS-Bienestar en el estado, quien hace unas semanas les dijo a los médicos que si no tenían insumos, no operarían.

¿Qué pasó en Xalapa durante la protesta por el agua?

“¿Ahora qué nos van a decir como Ramos Alor? ¿Ahora no beban agua? Cuando anduvo en campaña, ahí anduvimos apoyándole, ahorita la queremos, lo que nos prometió ella que nos venga a apoyar, también”, afirmaron los inconformes y exigieron la presencia de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz.

Habitantes de Jalacingo y Altotonga se manifestaban en las inmediaciones del Palacio de Gobierno en #Xalapa, Veracruz, donde despacha la gobernadora por Morena Rocío Nahle García. No les gustó a los gobernantes de la 4T que los importunaran entonces mandó a los granaderos y con… pic.twitter.com/orpfTRaUJE — Valeria Marcial (@ValeriaMarcial) September 21, 2026

Conflicto por pozo en Jalacingo y Altotonga afectaría a 15 comunidades

Los manifestantes señalan que la perforación de un pozo en la localidad de Santa Ana en Jalacingo afecta el nivel de los manantiales que brindan líquido a 15 comunidades en ese municipio y en Altotonga.

Nahle García echó la culpa sobre el pozo que presuntamente está relacionado con la familia del exgobernador José Yunes. Agregó que Conagua afirma que no afecta al suministro de agua, ya que la extracción del pozo es sólo para riego.

💧 ¿Ya ni pedir agua se puede sin terminar golpeado? Habitantes de Altotonga y Jalacingo protestaron en Xalapa por el desabasto y terminaron replegados por policías estatales de la gobernadora Rocío Nahle (@rocionahle) 🚨🚓#VeracruzEnCrisis #VeracruzNarcoEstado pic.twitter.com/Qc9Ra6KZw3 — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) September 22, 2026

Pacientes denuncian desabasto de insumos médicos en el Hospital Yanga

Además, familiares de pacientes del Hospital Yanga exigieron a la gobernadora de Veracruz que normalice el suministro de insumos y medicamentos.

Aunque Rocío Nahle realiza supuestas “visitas sorpresa” a hospitales de la entidad, usuarios de los servicios públicos de salud aseguran que las autoridades “maquillan” la realidad antes de que llegue la mandataria estatal, como fue en el caso del Hospital Regional de Río Blanco, afirmó Roberto Huerta, un derechohabiente.

Con información de Aser Oropeza.

