“Aquí no viene Rocío Nahle": Padres de niños con cáncer protestan con lona para exigir insumos en hospital en Veracruz

Ante la falta de insumos en el Hospital de Alta Especialidad en la ciudad de Veracruz, familiares de niños con cáncer realizaron una protesta para exigir una solución inmediata a la problemática, así como la renuncia de Roberto Ramos Alor, coordinador del IMSS-Bienestar.

Faltan guantes, gasas y fármacos: el testimonio de las madres afectadas

Los inconformes colocaron una lona afuera de las instalaciones, en la cual exponen que el problema no ha sido atendido en meses por la gobernadora del estado, Rocío Nahle.

Los médicos no tienen guantes, gasas ni alcohol e incluso se han quedado sin material para suturas y los hilos que usan se revientan, afirmó Cora de Jesús Rodríguez, vocera de madres de niños con cáncer, ya que consideró que la situación sigue “igual o peor”.

“Necesitamos para la vida de los niños”: el caso de la ciclosporina

Las familias señalaron que la falta de material básico ya ha provocado el deterioro de menores internados y que, hasta el momento, no han recibido respuesta efectiva de las autoridades estatales ni federales.

América Campos, familiar de un paciente, compartió el caso de su nieto, quien requiere con urgencia ciclosporina para tratar un síndrome en la sangre. “Tienen en sus manos la vida de mi nieto”, expresó.

Exigen la renuncia de Roberto Ramos Alor y la intervención del IMSS-Bienestar

Rodríguez detalló que hay menores que llevan días sin recibir tratamiento por falta de fármacos e incluso cuestionó las visitas “sorpresa” que realiza la gobernadora, con la cual ella se escuda al decir que no detectó desabasto de insumos en los hospitales.

“Lamentablemente aquí Rocío Nahle no viene, no queremos a Roberto Ramos Alor. Aquí lo queremos fuera, no queremos su disculpa. Rocío Nahle dice que los está dando, pero aquí no ha llegado”, afirmó.

Inician colecta diaria de material médico frente al Hospital Infantil

Ante la escasez, las madres anunciaron una colecta diaria de insumos frente al Hospital Infantil, donde reciben gasas, alcohol, batas desechables, vendas, soluciones y otros materiales.

Además, hicieron un llamado al titular nacional del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, para que visite los hospitales de Veracruz y Xalapa, y reiteraron su exigencia de que Roberto Ramos Alor sea separado del cargo.

