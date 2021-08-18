Hombre halla escondite nazi y objetos en casa de su tía en Alemania

Sebastian Yurtseven, un profesor de historia jamás imaginó que la reparación de la casa de su tía lo llevaría a descubrir un escondite nazi y objetos históricos en Renania, Alemania, con un alto valor histórico.

El hallazgo ocurrió luego de que la casa resultó con daños tras el desbordamiento del río Volme, en la ciudad de Hagen, tras las fuertes lluvias de hace unas semanas.

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El historiador contó a medios locales que inició las reparaciones en la casa de su tía y al quitar el revestimiento de una de las paredes, notó que había algo, por lo que encontró primero un diario de 1945, al indagar más halló más documentos y objetos relacionados al nazismo.

Entre las cosas halladas en el escondite nazi están las insignias del Partido Nacionalsocialista que se caracterizaban por tener un águila, hebillas de cinturón con el águila y la esvástica, además de máscaras, un revolver entre otras cosas.

Museo de Alemania analiza objetos de escondite nazi

Sebastian Yurtseven avisó a las autoridades competentes sobre el hallado del escondite nazi y el archivo y museos arqueológico e histórico de la ciudad de Hagen resguarda los objetos.

Hasta el momento suman 12 cajas llenas de cosas y documentos que datan de la época del nazismo, las cuales ya se evalúan y se conservan de forma cuidadosa, algunos ya incluso se exhiben en el museo principal.

Algunos objetos y documentos también se encuentran en la exposición permanente del nuevo museo municipal.

Sebastian Yurtseven contó que la casa de su tía se adquirió en la década de 1960, por lo que descartó que el escondite nazi perteneciera a su familia, sin embargo, el descubrimiento no deja de sorprenderlo.

De acuerdo con autoridades alemanas, los archivos del escondite nazi tienen un gran valor histórico, ya que podrían dar información sobre la Segunda Guerra Mundial y de la época nacionalsocialista en Alemania.

|Crédito: Facebook Hagener Stadtgeschichte

Se cree que los objetos del escondite nazi podrían ser del director local de la organización Bienestar socialnacional socialista (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt), quien vivía en la zona y probablemente los escondió en esa casa en 1945 con el avance de los aliados ante la derrota de Hitler.

El director del archivo de Hagen, Ralf Blank, informó a medios locales que los objetos del escondite nazi en la casa podrían dar información sobre las acciones de la Alemania nazi a nivel local.

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