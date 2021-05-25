Niño sobrevive a accidente de teleférico que dejó 14 muertos en Italia

Ya suman 14 el número de víctimas por el accidente en el teleférico ocurrido en el norte de Italia durante el fin de semana, en donde el único sobreviviente fue un niño de cinco años.

El menor, sobreviviente del accidente del teleférico en el lago Maggiore, Italia, fue identificado como Eitan, quien se encuentra hospitalizado en Turín debido a las múltiples fracturas en las piernas y la cabeza, tras el colapso de la cabina, cuyo estado de salud es de pronóstico reservado.

De acuerdo con medios locales, el accidente en el teleférico en Italia ocurrió durante el mediodía, luego de que el sistema de transporte cayó de una altura de 15 metros y estaba cerca de llegar a la siguiente estación en la montaña Mottarone.

En la cabina del teleférico viajaban al menos dos familias, una de ellas era la del niño sobreviviente, quien perdió a sus padres, bisabuelos y hermano.

🔴 Incidente #funivia, i #vigilidelfuoco chiudono con dolore questa giornata. Il capo Dipartimento Laura Lega e il capo del Corpo Fabio Dattilo esprimono la loro vicinanza alle famiglie delle 14 vittime [20:30 #23maggio] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Niño viajaba con su familia cuando ocurrió accidente en Italia

Medios de Italia indicaron que Eitan, el único sobreviviente al accidente del teleférico viajaba con sus padres y sus bisabuelos, quienes habían viajado desde Tel Aviv, para reunirse con la familia y aprovechar la reapertura al turismo en Italia.

El padre del niño sobreviviente se inscribió a la Facultad de Medicina de la Universidad de Pavía. Toda la familia es de origen israelí y sus funerales se realizarán el miércoles en Israel, de acuerdo con la comunidad judía en Milán.

Por este accidente en el teleférico, las autoridades de Italia anunciaron que una comisión será la encargada de indagar las causas de este accidente que dejó conmocionado al país y generó críticas por la infraestructura del transporte, ya que recordaron el accidente en el puente Morandi de Génova en 2018, mismo que dejó más de 40 muertos.

Causas del accidente en Italia donde sobrevivió el niño

Autoridades de Italia iniciaron las investigaciones del accidente del teleférico y las primeras versiones indican que se debió al desprendimiento de un cable, aunque también señalaron que se debió a la falla del freno que podría haber evitado el accidente.

Se descartó la sobrecarga, ya que autoridades italianas aseguran que las cabinas del teleférico aguantan hasta 35 pasajeros.

Insieme alle altre Forze in campo, l’Arma dei #Carabinieri prosegue le attività di soccorso per il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone di questa mattina ed esprime profondo cordoglio per le vittime decedute. #23maggio pic.twitter.com/K2wk9HdIaV — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) May 23, 2021

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