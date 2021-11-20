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Escuela policial usa símbolos nazis durante un evento en Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó que la escuela policial utilizara símbolos nazis para sus actividades pedagógicas.

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|Twitter @niporwifi

Escrito por: Azteca Noticias

Una escuela policial de Colombia organizó una “Semana de internacionalización”, como parte de sus actividades celebraron un evento pedagógico en el que utilizaron símbolos nazis, incluida la imagen de Adolfo Hitler.

La Escuela de Policía Simón Bolívar, ubicada en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, eligió a Alemania como el país invitado a sus actividades, motivo por el que utilizaron iconografía del nazismo.

Después de que las imágenes se hicieran virales, la Policía Nacional de Colombia rechazó enérgicamente esta “apología al nazismo” que se realizó durante el evento de la escuela policial.

“El uso de símbolos nazis y la caricaturización del uniforme policial son inaceptables, y por ello, se toma la decisión de remover del cargo al director de la escuela Simón Bolívar de manera inmediata”, informó la brigadier general Yackeline Navarro Ordóñez, directora nacional de escuelas.

Según medios internacionales, la escuela utilizó esvásticas, uniformes de la Gestapo, policía oficial de la Alemania nazi, y la réplica de un avión de la Lufwaffe, es decir, la fuerza áerea de ese régimen.

Uso de símbolos nazis genera rechazo en comunidad internacional

El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó que la escuela utilizara símbolos nazis como parte de su “Semana de la Internacionalización”, debido a que hacen referencia a los “responsables del holocausto judío que cobró la vida de más de seis millones de personas”.

Por otra parte, las embajadas de Alemania e Israel en territorio colombiana rechazaron “cualquier muestra de apología al nazismo”, misma que ofende a los judíos y a todas las víctimas de este régimen.

“Cualquier discurso de odio puede llevar a resultados trágicos como los vividos años atrás, durante la Segunda Guerra Mundial, donde seis millones de judíos fueron asesinados, en el crimen más horrendo, jamás cometido en la historia de la humanidad”, sentenciaron en un comunicado conjunto.

Asimismo, agradecieron a la Policía Nacional de Colombia por las medidas que tomó al respecto, al destituir a Jorge Ferney Bayona Sánchez como director de la escuela que utilizó los símbolos nazis.

Philip S. Goldberg, embajador de Estados Unidos en Colombia, también se mostró en contra del evento pedagógico de la escuela policial, donde uno de los presentes se disfrazó de Adolfo Hitler, líder del Tercer Reich.

“Estoy consternado y profundamente decepcionado por el uso de símbolos y uniformes nazis en las instalaciones de entrenamiento de la Policía de Colombia. Ninguna explicación es suficiente”, sentenció.