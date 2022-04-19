Cosmonautas realizan caminata fuera de estación espacial internacional

Dos cosmonautas se aventuraron fuera de la Estación Espacial Internacional el lunes (18 de abril) para realizar una caminata espacial con el fin de instalar un panel de control para un brazo robótico de 37 pies de largo.

Durante la caminata espacial de siete horas, los ingenieros cosmonautas Oleg Artemyev y Denis Matveev de Roscosmos salieron del módulo ruso Poisk. Su tarea fue instalar y conectar un panel de control, retirar las cubiertas protectoras del brazo e instalar los pasamanos en el Nauka, el principal laboratorio ruso en la estación espacial.

Las imágenes distribuidas por la NASA muestran a Artemyev con un traje espacial a rayas rojas durante su cuarto paseo espacial. Matveev, identificado por las rayas azules de su traje, se encuentra en su primera misión de este tipo.

Los cosmonautas realizarán una nueva caminata espacial para poner en funcionamiento el brazo. Para ello, lanzarán mantas térmicas para proteger el brazo durante su lanzamiento. Los cosmonautas flexionarán las articulaciones del brazo, soltarán las sujeciones de lanzamiento y supervisarán la capacidad del brazo para utilizar dos dispositivos de sujeción.

Según la NASA, esta fue la cuarta caminata espacial en la estación en 2022 y la 249ª caminata espacial para el montaje, el mantenimiento y las actualizaciones de la estación espacial.

Mira la caminata de los cosmonautas fuera de la Estación Espacial: