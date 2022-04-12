Tripulación de la Shenzhou-13 de China, alista regreso a Tierra

Los miembros de la tripulación de la misión espacial Shenzhou-13 de China, se encuentran en la última etapa de una serie de preparativos antes de su regreso a la Tierra que se tiene programado sea a mediados del mes de abril.

Después de completar su misión (más de 170 días de estadía y trabajo en órbita), la histórica misión de la nave espacial tripulada más larga de China, los tres astronautas chinos comienzan a empacar sus cosas personales y muestras, mientras organizaban los datos y registros obtenidos durante su "viaje de trabajo" de cerca de seis meses de duración.

Los "Taikonaiutas" (astronautas de China), también han dejado algunos elementos necesarios para que la tripulación de la misión Shenzhou-14 viva y trabaje en la estación espacial china Tiangong.

#Shenzhou13 is returning home this weekend. This video shows the necessary packing and maintenance work being done before the trip. The crew also need to keep exercising to get prepared for the rough flight.#Tiangong (China Space Station)https://t.co/q8KizWFppa pic.twitter.com/3OJ7o5Inah — Tiangong | China Space Station (@TiangongStation) April 11, 2022

Limpieza y mantenimiento del equipo para evitar proliferación de microorganismos

La limpieza y el mantenimiento de las instalaciones y del equipo son imprescindibles para evitar la proliferación de microorganismos y garantizar que todos los dispositivos funcionen bien y de manera estable hasta la llegada de la próxima tripulación (la misión Shenzhou-14).

En la actualidad, las condiciones físicas y psicológicas de los tres astronautas son mejores de lo esperado dada su larga estancia en el espacio, satisfaciendo las condiciones para la misión Shenzhou-13 de regreso.

Taikonaiutas dejarán estación espacial de China en modo de vuelo no tripulado

Aún están intensificando los ejercicios físicos mientras monitorean sus condiciones de salud diariamente para estar bien preparados para el regreso de la misión a Tierra. Los astronautas de China también filman su vida cotidiana en el espacio durante el tiempo libre a medida que se acerca la fecha de regreso.

Antes del retorno, los "Taikonaiutas" programarán la estación espacial para que funcione bajo el modo de vuelo no tripulado y confirmarán que todo el equipo mantiene el normal funcionamiento.

La tripulación fue enviada al espacio a bordo de la nave espacial Shenzhou-13 y entró en la estación espacial el pasado 16 de octubre de 2021, embarcándose en la misión tripulada más larga hasta la fecha que efectúa en Gigante "Asiático".