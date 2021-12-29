España reduce de 10 a 7 días el aislamiento por Covid-19

Carolina Darias, ministra de Sanidad de España, informa que en el país se reducirá el tiempo de aislamiento por Covid-19, de 10 a siete días para las personas que den positivo a la prueba.

Las autoridades españolas siguieron el ejemplo de otros países como Estados Unidos, quien redujo el tiempo de aislamiento a cinco días; sin embargo, los otros cinco días debe usar mascarilla de manera obligatoria.

Un grupo de epidemiólogos de España indican que está demostrado que el momento de mayor contagio de Covid-19 se produce en el primer y segundo día de la infección antes de presentar síntomas y hasta tres días después.

El Ministerio de Sanidad de España también reduce a siete días el periodo de aislamiento para las personas que tengan contacto con alguien que dé positivo a Covid-19.

🔴ÚLTIMA HORA➡️ La Comisión de Salud Pública acuerda por unanimidad modificar el período de aislamiento de las personas con notificación positiva de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa #COVID19



✔️Deberán hacer un aislamiento de 7 días frente a los actuales 10 días pic.twitter.com/8SXXIUrLzh — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) December 29, 2021

La decisión de reducir la cuarentena a siete días, surge tras los primeros estudios preliminares de Omicron, los cuales sugieren que la variante, de rápida propagación, parece causar síntomas más leves en personas vacunadas contra el Covid-19.

Estados Unidos reduce aislamiento por Covid-19

Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos reducen los días de aislamiento para personas contagiadas con Covid-19, quienes pasarán de 10 a cinco días de cuarentena.

Sin embargo, para poder reducir el tiempo de aislamiento, las personas que resulten positivo a Covid-19 deben ser asintomáticas o que sus síntomas desaparezcan en los primeros días después del resultado positivo.

De acuerdo con los CDC, los riesgos de contagiar a otras personas se reducen después de los primeros cinco días, por lo que reducir el tiempo de aislamiento ayudará a Estados Unidos a retomar poco a poco la normalidad.

“Estas actualizaciones permiten que todos puedan continuar con su vida de forma segura”, aseguró Rochelle Walensky, directora del CDC.

Además de España y Estados Unidos, también Reino Unido redujo el tiempo de aislamiento a siete días pero solo para personas vacunadas contra el Covid-19 que contraigan el virus.

