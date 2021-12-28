Estados Unidos especifica condiciones para hacer cuarentena de 5 días

Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, anunciaron que las personas que den positivo a las pruebas de Covid-19 pueden recurrir a la reducción del periodo de cuarentena de 10 a cinco días siempre y cuandocumplan con dos condiciones: que sean asintomáticas o que sus síntomas desaparezcan en los primeros días. Asimismo, dieron recomendaciones a quienes hayan tenido contacto con el virus recientemente.

Según las autoridades, una vez que los días de aislamiento se cumplan, las personas infectadas pueden retomar sus actividades, pero deberán portar mascarilla durante cinco días más.

Esta medida de reducción se toma luego de que estudios recientes demostraron que la mayoría de las transmisiones de Covid-19 sucedieron durante los primeros dos días de contagio, y que los síntomas se presentaron en los primeros tres.

De acuerdo a los CDC, gracias que los riesgos de contagiar a otras personas se reducen después de los cinco días, Estados Unidos podrá retomar poco a poco la normalidad.

“Estas actualizaciones permiten que todos puedan continuar con su vida de forma segura”, aseguró Rochelle Walensky, directora del CDC.

A través de la cuenta oficial de Twitter, la CDC compartió una serie de infografías que resume las condiciones ya mencionadas.

CDC has shortened the recommended time for #COVID19 isolation and quarantine. Learn more about what to do if you test positive or have close contact with someone who tested positive for COVID-19: https://t.co/ScxsyrZI16. — CDC (@CDCgov) December 28, 2021

Estados Unidos da sugerencias a quienes tuvieron contacto con Covid-19

Adicional a esto, las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomiendan que las personas no vacunadas o cuya vacunación fue hace más de seis meses, dos meses en el caso de tener la vacuna de J&J, realizar una cuarentena de cinco días para reducir riesgos de nuevos contagios.

En caso de no poder cumplir con la cuarentena, los expuestos al virus deberán usar cubrebocas obligatoriamente por 10 días consecutivo.

De igual forma, aquellos que tengan su esquema de vacunación completo de las vacunas Pfizer o Moderna, no necesitan aislarse, pero se recomienda que usen protección los siguientes 10 días.

Asimismo, la CDC recomienda que quienes tengan contacto con un positivo a Covid-19, se realicen una prueba cinco días después.

Si los síntomas aparecen, las autoridades solicitan hacer cuarentena.

