Suecia levantará restricciones de Covid-19 la próxima semana

A partir del próximo 9 de febrero, Suecia eliminará todas las restricciones de Covid-19 impuestas para evitar la propagación del virus en el país. Además, el gobierno solicitó que esta enfermedad no sea considerada “un peligro para la sociedad”.

Autoridades de Suecia agregaron que la decisión de levantar las restricciones en el país se debe al avance de las vacunación entre sus ciudadanos, pues el 50 por ciento de la población mayor de 18 años ya cuenta con sus tres dosis de vacunación, además que la variante ómicron presenta síntomas más leves.

En Suecia ya no habrá límite de aforo y horario en los restaurantes, tampoco será obligatorio presentar el certificado de vacunación, ni utilizar cubrebocas en el transporte público, y ya no habrá distancia física entre las personas.

Magdalena Andersson, primera ministra de Suecia, junto con la ministra de Salud y la directora de la agencia de Salud Pública del país, hicieron el anuncio del cese de restricciones por el Covid-19 en el país, y explicaron que a partir de la fecha programada, la sociedad sueca comenzará a abrirse nuevamente.

Pexels

Cabe destacar, que las restricciones en Suecia, fueron distintas a casi todos los países del mundo; por ejemplo, las autoridades no hicieron de carácter obligatorio el uso de cubrebocas, sino más bien lo anunciaron como una recomendación en lugares públicos.

Algunos ciudadanos de Suecia dijeron sentirse conformes con el levantamiento de las restricciones de Covid-19, incluso, algunos consideraron que el gobierno tardó demasiado en anunciar el final de las medidas.

“Creo que debería haberse hecho antes porque las personas en cuidados intensivos no son demasiadas”, “yo confío en las decisiones de gobierno así que creo que es bueno que estén tomando una elección”, “creo que la variante ómicron no es tan devastadora como era antes. La vida debe continuar si me preguntas”, fueron algunos de los comentarios hechos por los suecos.

Reuters

Tras el levantamiento de las restricciones de Covid-19, las autoridades también hicieron un llamado a los trabajadores y estudiantes para prepararse para volver a las actividades de manera presencial.

Suecia y Dinamarca levantan restricciones de Covid-19

Suecia se suma a los países que comienzan a retomar la vida normal después de levantar las restricciones por Covid-19.

El primero fue Reino Unido, pues el pasado 27 de enero relajó algunas medidas, como el uso obligatorio de cubrebocas, que pasó a ser “una medida de juicio personal”, por lo que las personas tienen la libertad de dejar de usarlo si así lo desean.

Después, siguió Dinamarca, que desde del 1 de febrero, sus habitantes también dejaron de utilizar el cubrebocas y se reabrieron los restaurantes, centros comerciales, cines y todos los negocios aunque no fueran de primera necesidad, luego de que el parlamento del país aceptara levantar todas las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19.