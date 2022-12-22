España aprueba ley trans que permite el cambio de género

Este jueves el parlamento de España aprobó la polémica “ley trans” que permite el cambio de género en documentos de identificación sin que las personas tengan que pasar por evaluaciones médicas o psicológicas y se podrá realizar a partir de los 14 años de edad.

La nueva propuesta de ley trans de España obtuvo 188 votos a favor y 150 en contra en la Cámara Baja, no obstante ha sido criticada por la oposición conservadora, quienes tienen la esperanza de que sea frenada en el Senado.

Por el contrario, decenas de activistas y familias de niños trans celebraron afuera del parlamento la aprobación de la ley que permitirá el cambio de género en documentos oficiales.

"Lo que creo que va a cambiar es la sociedad... Se trata de visibilidad y normalización", dijo a Reuters Encarni Bonilla, madre de un joven transgénero y miembro de la asociación Chrysallis.

¡Un día histórico! Hoy, por fin, se ha aprobado en España la Ley Trans y LGTBI. Una gran noticia para nuestro país, que avanza en derechos, que avanza en orgullo ❤️#EsLeyTransLGTBI 🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/UOnGV1xpiw — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 22, 2022

¿Cuáles son los puntos más importantes de la ley trans de España?

La ley trans de España busca ofrecer igualdad a la personas trans y garantizar sus derechos a la comunidad LGBTI.

Uno de los principales puntos de este proyecto es que se establecerá la identidad de género, con la cual cualquier persona podrá realizar el cambio de género en sus documentos oficiales sin necesidad de someterse a ningún tipo de evaluación.

Actualmente, en España son necesarios requisitos como “hormonación durante dos años, diagnóstico de disforia de género e informes médicos”.

El cambio de género para personas trans podrá realizarse desde los 14 años de edad, no obstante, por ser menores de edad deberán ir acompañados por su padres o tutores.

España también permitirá que residentes extranjeros cambien su documentos expedidos ahí, si en su país de origen no se los permiten.

Los legisladores españoles indicaron que no se permitirá que se le considere “enferma” a una persona trans.

Con la ley trans se le reconocerá a toda las personas su derecho para formar una familia igual que a las parejas heterosexuales.

Las terapias de conversión quedarán erradicadas en España y serán consideradas una infracción muy grave a la ley.

