España despliega a militares en Ceuta para frenar entrada de migrantes

La sorpresiva afluencia de migrantes que llegaron nadando al enclave español de Ceuta, en el norte de África, constituye una grave crisis para Europa, aseguró el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.

Lo anterior, luego de que su gobierno decidió desplegar al Ejército en Ceuta para reforzar la actuación de las fuerzas de seguridad en el control de las fronteras tras la entrada, según el Ministerio del Interior, de más de seis mil migrantes procedentes de Marruecos desde la madrugada de este lunes, aunque la Guardia Civil eleva la cifra hasta nueve mil personas.

Ante los soldados que vigilan este martes la playa de Ceuta, se observan niños y de acuerdo con las autoridades españolas al menos mil 500 menores han ingresado en el enclave entre ayer y hoy.

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Spanish legionnaires attend to a Moroccan citizen on El Tarajal beach, near the fence between the Spanish-Moroccan border, after thousands of migrants swam across this border on Monday, in Ceuta, Spain, May 18, 2021. REUTERS/Jon Nazca|Reuters

Algunos de los militares han sido movilizados a la ciudad para atender a los migrantes llegados desde Marruecos y prevenir nuevas llegadas en funciones de seguridad con los agentes de la autoridad, aunque ni el Gobierno ni el Ministerio de Defensa han dado datos concretos de cuántos efectivos están actuando.

Se informó, sin embargo, que los soldados se van a encargar, de la mano de la Policía Local, la Nacional y la Guardia Civil, de "agrupar a los migrantes desperdigados" y de prestar todo el "apoyo logístico" que ha reclamado la Delegación del Gobierno.

⭕ DIRECTO | El ejército español socorre a dos personas que han llegado a la playa del Tarajal a nado, procedentes de Marruecos.



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El llamado Ejército de Tierra mantiene en Ceuta un amplio despliegue de centenares de militares, con tres regimientos, tres batallones y una unidad destacados de forma permanente en la ciudad autónoma, con lo que su número supera los mil 100 policías y guardias civiles que trabajan allí, a los que se sumarán otros 200 efectivos a lo largo de la jornada de resguado.

Confirmó lo anterior el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien elevó a seis mil el número de ciudadanos marroquíes que ha ingresado irregularmente a la ciudad autónoma durante este lunes.

Moroccan citizens stand on the rocks in front of Spanish legionnaires at El Tarajal beach, near the fence between the Spanish-Moroccan border, after thousands of migrants swam across this border on Monday, in Ceuta, Spain, May 18, 2021. REUTERS/Jon Nazca TPX IMAGES OF THE DAY|Reuters

Crisis migratoria y declaraciones políticas

En tanto, las autoridades regionales de Ceuta criticaron la supuesta pasividad de Marruecos ante la oleada migratoria del lunes y algunos expertos independientes afirmaron que Rabat la había permitido inicialmente para presionar a Madrid por su decisión de admitir a un jefe rebelde del Sáhara Occidental en un hospital español.

Sin embargo, el Gobierno español no coincidió con esa postura y mantuvo un tono positivo hacia Marruecos. Pedro Sánchez calificó a la nación norteafricana de amiga de España y el Ministerio del Interior aludió a la cooperación en las devoluciones de inmigrantes.

Las imágenes de la televisión marroquí mostraron a las autoridades levantando barreras el martes para impedir el paso a Ceuta.

"Esta llegada (de migrantes) supone una grave crisis para España y también para España", declaró Sánchez en una declaración institucional antes de dirigirse a Ceuta.

Recibimiento a Pedro Sánchez en Ceuta. pic.twitter.com/rVTf6HMcnC — Cuerpos instituciones unidos España.CIUE (@Cuerpospolicia1) May 18, 2021

"Quiero trasladar a todos los españoles y españolas residentes en Ceuta y vamos a restablecer el orden en su ciudad y en las fronteras con la máxima celeridad", insistió Sánchez.

Ceuta, con una población de 80 mil habitantes, está situada en el extremo norte de Marruecos, frente a Gibraltar. Junto con Melilla, ha sido durante mucho tiempo un imán para los inmigrantes africanos que intentan llegar a Europa en busca de una vida mejor.

Moroccan citizens stand next to and swim around the fence between the Spanish-Moroccan border, after thousands of migrants swam across this border on Monday, in Ceuta, Spain, May 18, 2021. REUTERS/Jon Nazca TPX IMAGES OF THE DAY|Reuters

El conflicto del Sahara Occidental

El aumento de las llegadas de migrantes se produjo después de que Rabat expresara su enfado el mes pasado cuando España admitió discretamente a Brahim Ghali, el dirigente del Frente Polisario del Sahara Occidental, en un hospital español.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos emitió un comunicado en el que criticaba la supuesta decisión de España de admitir a Ghali con una identidad falsa sin informar a Marruecos, y advertía de las repercusiones en las relaciones entre ambos países.

"Esto está ocurriendo por la absoluta pasividad de las autoridades marroquíes", dijo el máximo dirigente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al medios locales, refiriéndose a la repentina llegada de migrantes.

Vivas acusó que la situación era caótica y que era imposible decir cuántos migrantes habían entrado a la zona.

‼️ Ceuta está siendo atacada y el Gobierno deja a los pies de los caballos a la Guardia Civil y la Policía.



¿Por qué tienen que pagar los españoles y en especial estos guardias el precio de tu cobardía, @sanchezcastejon?



Ceuta no se rinde ante Marruecos, #CeutaSeDefiende pic.twitter.com/8CRaoixRhI — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 18, 2021

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