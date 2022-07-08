Mandíbula hallada en España podría ser de primer humano de Europa

Los restos de una mandíbula y un pómulo hallados en un yacimiento de España, podría ofrecer detalles sobre el primer humano de Europa. Un grupo de arqueólogos españoles señalaron que habían desenterrado una antigua mandíbula que podría ayudarles a conocer el rostro de algunos de los primeros ancestros humanos en el "Viejo Continente".

El sorprendente hallazgo, que podría tener cerca de 1.4 millones de años de antigüedad, también podría dar pistas vitales acerca de la evolución del rostro humano a lo largo de los milenios, según reveló el equipo de la Fundación Atapuerca, que añadió que el fósil "obligará a reescribir los libros de evolución humana".

El fragmento fosilizado de una mandíbula superior y un pómulo fue encontrado cerca de las cuevas de la sierra de Atapuerca, en Burgos, en el norte de España.

Este fragmento de la cara del humano más antiguo que se ha hallado en Europa, está compuesto por fósiles de huesos de la mandíbula y los pómulos.

Los científicos señalaron que aún están trabajando para identificar el tipo específico de ancestro humano y determinar la edad del hueso.

José María Bermúdez de Castro, uno de los coordinadores del equipo, señaló que el equipo deberá seguir investigando durante al menos un año y que por ahora: "Lo que podemos decir es que hemos encontrado un fósil muy importante e interesante que pertenece a una de las primeras poblaciones que llegaron a Europa".

Este descubrimiento otorga un nuevo y sorprendente avance para la paleontología, que tardará años en aclarar toda la información acerca de los antepasados remotos que se esconden en dichos restos.

Encontrada la cara del Primer Europeo.#Atapuerca nos abre de nuevo las puertas para descifrar el enigma de la aparición de la cara moderna. pic.twitter.com/lCSnJqM00q — FUNDACION ATAPUERCA (@FATAPUERCA) July 8, 2022

Impresionantes descubrimientos en yacimiento de Atapuerca

Los científicos estiman que una nueva "década prodigiosa" de hallazgos en el yacimiento de Atapuerca, en donde existe el precedente de una sucesión de descubrimientos que tuvieron lugar en los años 90 y que transformaron por la historia evolutiva de la especie y de los primeros habitantes en Europa.

Entre los años 2007 y 2009, se produjo el hallazgo de los hasta entonces considerados, restos homínidos más antiguos de Europa, de entre 1.2 y 1.3 millones de años de antigüedad, cuya especie aún se desconoce.

Respecto los nuevos fósiles, se estima que podrían tener una antigüedad de unos 1.4 millones de años y ofrecen un nuevo material de trabajo para intentar descubrir a qué especie pertenecen.

Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, codirectores al frente de Atapuerca, fueron los responsables de presentar el hallazgo junto a Gonzalo Santonja, consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, y Rosa Huguet, coordinadora del yacimiento de la Sima del Elefante.