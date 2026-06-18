La moneda de plata del Mundial de Alemania 2006 que se convirtió en pieza de colección

Con frecuencia, el coleccionismo de objetos relacionados con el fútbol y la numismática suelen cruzarse, pero pocas piezas logran consolidar un interés tan constante como las monedas emitidas por el Banco de México (Banxico) con ocasión de las Copas del Mundo. Entre ellas, destaca la moneda acuñada para la Copa del Mundo Alemania 2006, que se ha posicionado como una de las más buscadas por los entusiastas, gracias a su diseño, la calidad de sus materiales y el valor histórico del torneo que celebra.

Actualmente, dicha pieza integra el catálogo oficial de monedas conmemorativas de plata de la institución, siendo ya un artículo de exposición que crece en su atractivo con el pasar del tiempo.

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De qué está hecha la moneda conmemorativa de Alemania 2006

Esta pieza pertenece a la serie de monedas de plata pura emitidas bajo estrictos estándares de la Casa de Moneda de México. De acuerdo con las especificaciones del Banco de México, sus características técnicas son las siguientes:

Material: Plata pura con una ley de 0.999 (lo que significa que el 99.9% de la pieza es metal precioso).

Plata pura con una ley de (lo que significa que el 99.9% de la pieza es metal precioso). Peso y medidas: Tiene un peso de 31.103 gramos (equivalente a una Onza Troy) y un diámetro de 40 milímetros.

Tiene un peso de 31.103 gramos (equivalente a una Onza Troy) y un diámetro de 40 milímetros. Acabado: Cuenta con un acabado tipo espejo o Proof , característico de las piezas de colección de alta gama, donde el fondo es completamente liso y brillante, mientras que los relieves muestran un contraste mate.

Cuenta con un acabado tipo espejo o , característico de las piezas de colección de alta gama, donde el fondo es completamente liso y brillante, mientras que los relieves muestran un contraste mate. Diseño: En el reverso se observa una composición que fusiona elementos del fútbol con la iconografía del país anfitrión, incluyendo el año de acuñación y el valor nominal de la pieza. En el anverso lleva el Escudo Nacional mexicano tradicional.

¿Cuánto vale actualmente la moneda del Mundial de Alemania 2006?

Al tratarse de una moneda fabricada en metales preciosos, su valor base está directamente ligado a la cotización internacional de la plata en el mercado diario. Sin embargo, su valor numismático (de colección) supera por mucho el costo del metal fundido.

Actualmente, dependiendo del estado de conservación, la presencia de su estuche original y el certificado de autenticidad emitido por Banxico, esta moneda puede cotizarse en el mercado de coleccionistas entre los $1,200 y los $2,500 pesos mexicanos. Las piezas que presentan pátina natural bien cuidada o que se encuentran en calidad impecable dentro de sus cápsulas de acrílico protectoras son las que alcanzan los precios más altos.

¿Dónde puede encontrarse esta moneda de colección?

Dado que ya no se encuentra en circulación activa ni en ventanillas bancarias tradicionales de forma regular, los canales principales para adquirirla son especializados:

Casas numismáticas oficiales: Establecimientos dedicados a la compra y venta de monedas y billetes antiguos en el centro histórico de la Ciudad de México y principales capitales del país.

Establecimientos dedicados a la compra y venta de monedas y billetes antiguos en el centro histórico de la Ciudad de México y principales capitales del país. Plataformas de comercio electrónico: Sitios como Mercado Libre o eBay, donde particulares ponen a la venta sus colecciones. En estos canales es indispensable revisar la reputación del vendedor.

Sitios como Mercado Libre o eBay, donde particulares ponen a la venta sus colecciones. En estos canales es indispensable revisar la reputación del vendedor. Subastas en línea y convenciones: Eventos organizados por asociaciones numismáticas donde se evalúan y comercializan estas series específicas de la FIFA.

¿Cuántas monedas se acuñaron para el Mundial de Alemania 2006?

La Casa de Moneda de México acuñó esta serie bajo un esquema de emisión limitada. A diferencia de las monedas de curso legal diario de las que se fabrican millones, el tiraje de la Onza de Plata de Alemania 2006 se limitó a unos cuantos miles de unidades a nivel global. Esta producción controlada responde a acuerdos directos con la FIFA para las licencias de comercialización internacional, lo que eleva su escasez y asegura que la demanda se mantenga constante entre coleccionistas tanto nacionales como extranjeros.

¿Cómo identificar una pieza auténtica?

Para evitar caer en reproducciones o piezas alteradas, los compradores deben verificar tres detalles fundamentales que el Banco de México detalla en sus fichas de seguridad:

La ceca de México: Debe tener grabado el símbolo "M°", que es la marca oficial de la Casa de Moneda de México.

Debe tener grabado el símbolo "M°", que es la marca oficial de la Casa de Moneda de México. Peso exacto: Al colocar la moneda en una báscula gramera digital de precisión, debe marcar exactamente los 31.1 gramos correspondientes a la onza de plata pura.

Al colocar la moneda en una báscula gramera digital de precisión, debe marcar exactamente los correspondientes a la onza de plata pura. Detalles del canto: El borde de la moneda (canto) debe ser completamente estriado de forma uniforme; cualquier imperfección o alisado sospechoso puede indicar que la pieza es falsa o ha sido limada.

El borde de la moneda (canto) debe ser completamente estriado de forma uniforme; cualquier imperfección o alisado sospechoso puede indicar que la pieza es falsa o ha sido limada. Certificado y estuche: Las piezas genuinas originalmente se entregaban en un estuche de presentación con un folleto técnico que avala el número de serie y las especificaciones de Banxico.