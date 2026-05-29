Las 2 sedes de Banxico para conseguir las monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ si ya no encuentras en los bancos

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó en México y uno de los objetivos más buscados tanto por los coleccionistas como por los aficionados al fútbol son las nuevas monedas conmemorativas que fueron lanzadas con motivo del magno evento deportivo; sin embargo miles de personas aseguran que ya es prácticamente imposible encontrarlas en los bancos tradicionales, esto debido a la alta demanda y a la limitada disponibilidad.

Ante esta situación, el Banco de Mexico mantiene habilitadas algunas sedes en donde todavía es posible adquirir estas piezas especiales que ya comienzan a convertirse en auténticos artículos de colección.

¿Dónde conseguir monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con información difundida por especialistas numismáticos, además de usuarios que han logrado adquirirlas, existen dos sedes clave del Banco de México, donde todavía pueden encontrar algunas de las monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; las principales opciones son:



Museo Interactivo de Economía (Mide) en el Centro Histórico de la Ciudad de México.



(Mide) en el de la Ciudad de México. Sede de Banxico en Av. 5 de mayo de la Ciudad de México.

En estos lugares las monedas suelen venderse directamente al público y dependiendo de la disponibilidad. Cabe decir que la alta demanda provoca largas filas y compras limitadas por persona, especialmente entre los coleccionistas, los aficionados al fútbol y los revendedores.

¿Cuánto cuestan las monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El precio depende del tipo de moneda y del material con el que fue acuñada; existen versiones elaboradas en Plata, Oro, metales industriales, además de ediciones especiales de colección.

Algunas piezas tienen precios accesibles para el público en general, mientras que las versiones premium pueden alcanzar varios miles de pesos, además, especialistas advierten que el valor podría aumentar considerablemente con el paso del tiempo, sobre todo conforme avanza el Mundial 2026 y disminuye la disponibilidad.

Las monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026.⚽💰

🔹Clientes: sin límite de pzas

🔹 No clientes: hasta 150 pzas en sucursales con servicio de canje



Consulta: https://t.co/d3Gw4BQ9dg pic.twitter.com/prcgYQws8p — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Cabe señalar que las monedas forman parte de los productos conmemorativos rumbo al torneo que Mexico organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

