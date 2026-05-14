Así puedes conseguir la moneda de oro conmemorativa del Mundial 2026 de Banxico con tres reversos diferentes

Con la cuenta regresiva para la máxima fiesta del fútbol, el Banco de México (Banxico) ha lanzado una de las piezas más esperadas por coleccionistas y aficionados: la moneda conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta pieza, acuñada en oro puro, no solo celebra el deporte, sino que rinde homenaje a la identidad de las tres ciudades mexicanas que albergarán el torneo.

Si estás interesado en adquirir este tesoro coleccionable, aquí te detallamos todo lo que necesitas saber sobre sus diseños, especificaciones técnicas y los puntos de venta autorizados.

¿Cómo conseguir la moneda de oro conmemorativa del Mundial 2026?

Para garantizar la autenticidad y el precio justo de estas piezas de oro de 1/4 de onza, Banxico distribuye las monedas principalmente a través de la banca comercial y distribuidores autorizados. Estas son las opciones más directas:



Banca Comercial: Puedes acudir a las ventanillas de instituciones como Banco Azteca. Es recomendable llamar previamente para verificar disponibilidad en sucursal. Casa de Moneda de México: El punto de venta oficial ubicado en Paseo de la Reforma 295, en la Ciudad de México MIDE: El Museo Interactivo de Economía, en el Centro Histórico de la CDMX, es otro de los puntos estratégicos para coleccionistas. Distribuidores Especializados: Empresas como Soluciones Ecológicas en Metales y Monedas Briggs (en Guadalajara) también forman parte de la red de distribución nacional.

Así son los reversos de la moneda del Mundial 2026 de Banxico

La colección destaca por tener un anverso común que muestra el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". Lo que hace especial a esta serie son sus cuatro versiones de reverso, que capturan la esencia de México y sus sedes:



Sede Ciudad de México: Un diseño que combina la naturaleza y la historia, mostrando un ajolote

Un diseño que combina la naturaleza y la historia, mostrando Sede Guadalajara: Rinde tributo a la tradición con la imagen de un jimador y un balón de fútbol, teniendo como escenario los emblemáticos Arcos de Zapopan.

Rinde tributo a la tradición con la imagen de un jimador y un balón de fútbol, teniendo como escenario los emblemáticos Arcos de Zapopan. Sede Monterrey: Captura la modernidad y el paisaje regio con un jugador de fútbol frente a la Fuente El Crisol del Paseo Santa Lucía y el majestuoso Cerro de la Silla.

Captura la modernidad y el paisaje regio con un jugador de fútbol frente a la Fuente El Crisol del Paseo Santa Lucía y el majestuoso Cerro de la Silla. Variante México: Una pieza que unifica al jaguar con el balón de fútbol, rodeado de elementos naturales como mariposas monarca, flores de cempasúchil y nochebuenas.

¿Cuánto vale la moneda de oro conmemorativa del Mundial 2026?

El valor de esta moneda no es nominal, sino que se rige por sus características de metal precioso y su demanda en el mercado numismático.

Al ser una moneda de oro ley 0.999 con un peso de 1/4 de onza (7.77 gramos) y acabado espejo, su precio fluctúa diariamente según la cotización internacional del oro. A esto se debe sumar el valor numismático por ser una edición limitada de la FIFA. Para conocer el costo exacto del día, es necesario consultar directamente con distribuidores como Banco Azteca, quienes actualizan sus precios de compra y venta según el mercado de metales.