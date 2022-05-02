Estación meteorológica automática más alta del mundo estará en China

Científicos de China han intensificado sus esfuerzos para establecer una estación meteorológica a una altitud de 8 mil 800 metros en el monte Qomolangma, el pico más alto del mundo, en la frontera entre China y Nepal.

De establecerse con éxito, la estación meteorológica reemplazaría a la que se encuentra a 8 mil 430 metros en el lado sur de la montaña, erigida por científicos británicos y estadunidenses en el año 2019, como la más alta del mundo de su tipo, según el Instituto de Investigación de la Meseta Tibetana (ITPR, siglas en inglés), de la Academia China de Ciencias.

China instalará una estación meteorológica en la cima del Everest https://t.co/0Tc44rUNRM a través de @cienciaplu/ En su Qomolangma haga lo que le permitan , de Argentina se va — @doritarossiOk (@doritarossiOk) April 30, 2022

Estación meteorológica más alta en el mundo

Actualmente, los ingenieros encargados de la construcción de la estación meteorológica continúan a la espera de buen tiempo para subir la montaña.

Incluyendo la más alta, se instalarán ocho estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del gradiente de elevación en el monte Qomolangma. Esta es una de las tareas principales de la nueva expedición científica integral de China en el pico más alto del mundo a una altura de 8 mil 848.86 metros.

A principios de este año, se establecieron tres estaciones meteorológicas en el lado norte de la montaña: a 7 mil 028 metros, 7 mil 790 metros y 8 mil 300 metros sobre el nivel del mar, elevando a siete el número total de estaciones meteorológicas operativas en altitudes entre 5 mil 200 y 8 mil 300 metros.

Un equipo de expedición chino está instalando ocho estaciones #meteorológicas automáticas a altitudes extremadamente altas en el monte Qomolangma, en la Región Autónoma del #Tíbet, una de las cuales establecerá un récord mundial en términos de altitud.pic.twitter.com/3ezJhxrcHF — Café y Té (@cafe1te) April 28, 2022

China cuenta con al menos 8 estaciones meteorológicas

El año pasado se instalaron cuatro estaciones a 6 mil 500 metros, 5 mil 800 metros, 5 mil 400 metros y 5 mil 200 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.

Las ocho estaciones recopilarán datos de velocidad y dirección del viento, así como humedad relativa en el lado norte del Qomolangma. El sistema de estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del gradiente de elevación es de gran importancia para monitorear el derretimiento de los glaciares y la nieve de montaña a gran altura, según un investigador del Instituto de Investigación de la Meseta Tibetana.

El equipo de expedición de la estación meteorológica, también instalará un radar glaciar y medirá el espesor de la nieve y el hielo en la cima de la montaña, y tratará de establecer un récord en altitud de observación atmosférica utilizando un dirigible flotante de desarrollo propio de China.

"Esta vez utilizaremos un dirigible flotante del tipo III 'Jimu No. 1". Con un tamaño de 9 mil 060 metros cúbicos, es una plataforma científica de observación a gran altitud desarrollada por China. Nuestro objetivo principal esta vez es que el dirigible flotante alcance más de 9 mil metros, más alto que el monte Qomolangma", señaló Gao Jing, investigadora del ITPR.

La nueva expedición científica integral en el monte Qomolangma hace parte de la segunda investigación científica de China en la meseta de Qinghai-Tíbet, que comenzó en el año 2017.