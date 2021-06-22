UEFA prohíbe la iluminación del estadio de Múnich con bandera LGBT

La Unión de Federaciones Europeas de Futbol (UEFA, por sus siglas en inglés) rechazó la petición del alcalde de Múnich de iluminar el estadio de la ciudad con los colores de la bandera LGBT, para el encuentro de la Eurocopa 2020 entre Alemania y Hungría que se realizará este miércoles.

Dieter Reiter, alcalde de Múnich, se proponía iluminar el estadio, conocido como Allianz Arena, a fin de protestar por una nueva ley en Hungría que prohíbe la difusión de contenidos en las escuelas que se consideren como promoción a la homosexualidad y el cambio de género, restringiendo también a los medios de comunicación la exhibición de contenidos relacionados con la homosexualidad en la programación accesible a menores.

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El estadio, sede del Bayern de Múnich, está diseñado para permitir que toda la zona exterior y el tejado se iluminen en varios colores, según Reuters.

Sin embargo, la UEFA sugirió en un comunicado fechas alternativas para iluminar el recinto con la bandera LGBT durante el torneo.

“La UEFA, a través de sus estatutos, es una organización política y religiosamente neutral. Dado el contexto político de esta petición específica, se debe rechazar esta solicitud”, detalló.

UEFA propone fechas para que el estadio de Múnich se ilumine con colores del arcoíris

La Unión de Federaciones Europeas de Futbol afirmó que entiende la intención de la petición, sobre enviar un mensaje para promover la diversidad y la inclusión, una causa que ha apoyado durante muchos años de la mano de los clubes, las selecciones nacionales y sus jugadores.

En consecuencia, la UEFA propuso a la ciudad de Múnich iluminar el estadio con los colores de la bandera LGBT el 28 de junio, el Día de la Liberación de Christopher Street, o entre el 3 y el 9 de julio, semana de Christopher Street Day en la ciudad alemana.

“El racismo, la homofobia, el sexismo y todas las formas de discriminación son una mancha en nuestras sociedades, y representan uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el futbol hoy en día. Los comportamientos discriminatorios han empañado los partidos y, fuera de los estadios, el discurso en torno al deporte que amamos”, señaló la organización.

En días pasados, el capitán de la selección de Alemania, Manuel Neuer, jugó tres partidos (contra Letonia, Francia y Portugal) portando el brazalete de capitán con los colores de la bandera LGBT, acto considerado por la UEFA como “una señal del equipo en favor de la diversidad y de apoyo a una buena causa”.

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