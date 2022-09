Reportan disturbios y enfrentamientos durante protestas en Chile

Este domingo se reportaron disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y policías durante las protestas del 49 aniversario del golpe de Estados de Augusto Pinochet en Chile contra el expresidente Salvador Allende.

Aunque generalmente se trata de una marcha pacífica en la que se recuerda a los desaparecidos en la dictadura de Pinochet; este año, los enfrentamientos entre la gendarmería y los manifestantes ensombrecieron las protestas.

La gendarmería de Chile utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes, quienes respondieron arrojando piedras y otros artefactos que encontraban a su paso.

De acuerdo con medios locales, alrededor de 2 mil personas asistieron a la marcha del 49 aniversario del golpe de Estados de Augusto Pinochet contra Salvador Allende.

Este domingo se reportaron protestas en el centro de #Chile durante el 49 aniversario del golpe de Estado de Pinochet.



Encapuchados se enfrentaron con agentes de la policía antidisturbios. pic.twitter.com/eOhUCJdt5E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 11, 2022

Presidente de Chile, Gabriel Boric, da discurso

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ofreció un discurso desde el palacio presidencial de La Moneda, durante el 49 aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet, en el que dijo que se debe seguir buscando sin descanso a las mil 192 personas que continúan desaparecidas.

“Hay mil 192 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están, no es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar”, dijo el mandatario de Chile en su discurso de este domingo en el palacio de La Moneda.

¿Quién era Salvador Allende?

Salvador Allende, quien tenía 65 años cuando murió, es venerado por la izquierda como un campeón de los oprimidos en Chile.

Su retrato contempla los carteles de los mercados callejeros junto a los de otros héroes de izquierda como el Che Guevara y Karl Marx.

Allende ganó las elecciones presidenciales en 1970 al frente de una coalición socialista-comunista y lanzó un programa radical, nacionalizando la industria del cobre y los bancos privados y devolviendo tierras a los campesinos.

Reuters

Su elección enfureció al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, ya que sus políticas económicas encontraron una violenta oposición de Chile y los negocios, el capital extranjero se agotó y la inflación se disparó al 300 por ciento.

Los militares, reclamando el apoyo popular, lanzaron un ataque aéreo contra el palacio presidencial de La Moneda mientras Allende estaba sentado adentro en septiembre de 1973.





Después inició la dictadura de Pinochet en Chile.