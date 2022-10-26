Policía de Irán dispara durante protestas en la tumba de Mahsa Amini

Las fuerzas de seguridad iraníes abrieron fuego en contra personas que se reunieron en un cementerio de la ciudad de Saqez para conmemorar la muerte de Mahsa Amini, según informa un testigo presencial. Por su parte, los medios de comunicación estatales señalaron que los manifestantes reunidos durante las protestas, se enfrentaron contra la policía de Irán.

"La policía antidisturbios disparó a los dolientes que se reunieron en el cementerio para la ceremonia de conmemoración de Mahsa", señaló el testigo quien agregó que "docenas de personas han sido detenidas". Las autoridades iraníes no han efectuado mayores comentarios al respecto.

Conforme a ISNA, agencia de noticias semioficial de Irán, se informó que unas 10 mil personas se habían reunido en el cementerio, y añadió que se había cortado el acceso a Internet tras los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad iraníes y la gente reunida en la tumba de Mahsa Amini y sus alrededores.

October 26th,

Iran



Forty days after the murder of Mahsa Amini 22-year-old girl by the Islamic republic, Anti-regime protests continue across the country.



Amol, Tabriz, Mashhad, Kerman.#مهسا_امینی#IranRevolution2022 pic.twitter.com/NROQpd314f — Metis (@MShakiba0) October 26, 2022

Policías iraníes disparan a gente reunida en la tumba de Mahsa Amini: testigo

Videos que han sido difundidos a través de las redes sociales, muestran a miles de iraníes mientras marchan hacia el cementerio en donde está enterrada Mahsa Amini, pese a la fuerte presencia de la policía antidisturbios.

Manifestantes y activistas han convocado a protestas en todo el Irán para con memorar los 40 días desde Mahsa Amini murió en custodia policial tras ser detenida por supuestamente llevar "vestimenta inapropiada".

Videos han mostrado a las fuerzas de seguridad que bloquearon las carreteras que conducen hacia la localidad de Saqez para impedir que personas de otras ciudades se reunieran en el cementerio en donde se encuentra la extinta Mahsa Amini.

Cientos marcharon rumbo a la tumba de Mahsa Jina Amini

En otras imágenes se pude apreciar a multitudes abarrotando las calles de muchas ciudades y los bazares de Teherán con gente que coreaba "Muerte a Jamenei", en referencia al líder clerical del país, el ayatolá Ali Jamenei.

Las autoridades de Irán cerraron todas las escuelas y universidades de la provincia del Kurdistán justificando una "una ola de gripe", según describieron medios de comunicación estatales.

Una serie de manifestaciones comenzaron en la "Nación Persa" tras la muerte de la joven de 22 años, el 16 de septiembre, y se han convertido en uno de los desafíos más grandes y de frente a la dirección clerical de la República Islámica desde la revolución del año de 1979.