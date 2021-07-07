Declaran estado de sitio en Haití, tras asesinato de Jovenel Moise

Claude Joseph, primer ministro interino de Haití, declaró estado de sitio en el país tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, la madrugada de este miércoles en su residencia en Puerto Príncipe, y aseguró que los responsables del ataque eran extranjeros.

Durante la mañana de hoy, el primer ministro tuvo una reunión extraordinaria con el Consejo de Ministros, posteriormente dio un discurso para actualizar las medidas a seguir tras los hechos de este miércoles, y se dijo confiado en que el estado de sitio ayudará en "garantizar la continuidad" del Estado.

Tomamos esta decisión en estricto apego a la Constitución y su artículo 149. Acabo de sostener una reunión con el Consejo de Ministros y consideramos que es la mejor opción para asegurar la continuidad y preservación del Estado

Tras hacer la declaración del estado de sitio, Joseph dio a conocer algunos detalles sobre el grupo que atacó y asesinó al presidente Jovenel Moise, afirmando que hablaban español e inglés, de acuerdo con algunos videos obtenidos de cámaras de seguridad, y sentenció que el asesinato del mandatario no quedará impune.

Este crimen atroz no quedará impune. Les aseguro que encontraremos a los responsables y pagarán por lo que hicieron en contra de Haití y la democracia”.

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Primera Dama sobrevivió a ataque

Aunque reportes señalaban que la esposa de Jovenel Moise, Martine Moise, también había sido asesinada durante el ataque, recientemente el embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond, afirmó que no es así, y que incluso ya se realizan las gestiones correspondientes para que sea trasladada de emergencia a un hospital de Miami, Florida.

El embajador explicó que la Primera Dama está estable, pero crítica, por lo que es necesario que sea atendida en otro lugar, pues también se teme por su integridad ante la ola de violencia y manifestaciones que aquejan a Haití.

¿En qué consiste el estado de sitio en Haití?

De acuerdo con la legislación haitiana, el estado de sitio plantea en principio un periodo inicial de 15 días en los que se sitúan a las Fuerzas Armadas como las máximas garantes de la seguridad, además de que implica la instauración de tribunales militares.

En cuestión de medios de comunicación existe temor, pues también abre la puerta a que el Estado tome el control de estos, de acuerdo con un análisis del diario Le Nouvelliste.

Claude Joseph hizo un llamado a la unión y a respetar el estado de sitio, pues afirma que es el principio del camino para que "gane la democracia".

Antes del asesinato de Jovenel Moise, Haití ya enfrentaba una profunda crisis económica y social, además de política, pues al momento del asesinato el Parlamento estaba en proceso de renovación.

La Constitución de Haití estipula en su artículo que en caso de ausencia del presidente, ya sea por dimisión, destitución o incapacidad física o mental, el Consejo de Ministros deberá ejercer el poder ejecutivo, bajo la presidencia del primer ministro, hasta la elección de un nuevo jefe de estado.

También la constitución estaba pendiente de un proceso de renovación, pero en su estado actual estipula un plazo de entre 60 y 120 días para la renovación del poder ejecutivo por emergencia o ausencia, además de que cuenta con una excepción en caso de que el presidente estuviese en su último año, como era el caso de Jovenel Moise. Por esta situación, la Asamblea Nacional podría reunirse para elegir un mandatario provisional que cumpla funciones hasta el momento de la nueva elección.

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