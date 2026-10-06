¿Viene la tormenta tropical “Isaías”? Se forma la Depresión Tropical Nueve en el Golfo de México

Las autoridades mantienen la vigilancia en el Océano Atlántico y el Golfo de México por la posible formación de un ciclón tropical. La la Depresión Tropical Nueve se terminó de formar en el Golfo de México y podría para convertirse en la tormenta tropical "Isaías" en los próximos días.

El Centro Nacional de Huracanes confirmó la formación de la Depresión Tropical Nueve

Según la evolución, la tormenta podría impactar costas con intensas lluvias e inundaciones el próximo fin de semana.

Esto es lo que necesitas saber de la posible formación de otro fenómeno meteorológico frente a México.

¿Qué va a provocar la formación de la tormenta "Isaías"?

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional, un sistema en el Golfo de México está ganando fuerza con rapidez.

Las condiciones de la atmósfera favorecen que la baja presión pase de depresión a tormenta tropical a mediados de semana.

También existen posibilidades de que se convierta en huracán conforme avance sobre aguas cálidas.

La zona de #BajaPresión sobre el océano #Atlántico incrementó a 100 % su probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Se localiza a 170 km al este del Puerto de Altamira, #Tamaulipas. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/CSlouo6JCI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2026

¿Dónde está la posible tormenta "Isaías"?

El reporte dice que la depresión tripical está a 175 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz.

El sistema tiene un movimiento constante hacia el este-noreste y sus desprendimientos nubosos ya provocan inestabilidad en estados del litoral del Golfo de México.

¿Qué probabilidades tiene la zona de baja presión de convertirse en tormenta?

Los datos más recientes confirman que la probabilidad de desarrollo ciclónico para esta posible tormenta subió al 100% tanto a 48 horas como a 7 días.

Esta probabilidad del 100% asegura la formación del sistema en las próximas horas.

Posible trayectoria de "Isaías"

Aunque el punto exacto de impacto depende de su formación final, los modelos explican que el fenómeno se moverá sobre el norte del Golfo de México.

Las zonas bajo alerta de vigilancia abarcan desde la costa de Luisiana hasta la región de Big Bend en Florida, así como el sur de Estados Unidos, donde se prevén lluvias importantes.

Inundaciones y riesgos por lluvias intensas

El principal riesgo asociado a este sistema son las acumulaciones de agua que pueden causar inundaciones en áreas bajas y costeras.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante el incremento de marejadas y vientos fuertes.