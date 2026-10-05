¡Despierta el Atlántico! Posible ciclón “Isaías” podría formarse frente a México en menos de 7 días

A pesar de que la temporada de huracanes en el Atlántico se mantuvo en relativa calma durante el mes de septiembre, la Conagua vigila una zona de baja presión que podría dar pie a la formación del ciclón “Isaías”.

El sistema se localiza frente a las costas del Golfo de México, por lo que se pronostican lluvias torrenciales, especialmente en estados como Veracruz o Tamaulipas, donde las autoridades mantienen un aviso por un periodo de precipitaciones intensas.

¿Se acerca la tormenta tropical “Isaías”? SMN vigila zona de baja presión con potencial ciclónico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila una zona de baja presión en el suroeste del golfo de México; se trata del primer sistema que se forma frente al país en lo que va de la temporada en la cuenca del Atlántico.

Cabe recordar que septiembre suele ser uno de los meses con mayor actividad ciclónica en esta región. Sin embargo, durante 2026, la anomalía de “El Niño” pudo influir en la formación de huracanes.

La zona en vigilancia incrementó a 60% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 80% en 7 días. Actualmente, se localiza a 225 km al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz y se desplaza al este.

Se vigila zona de baja presión en el suroeste del #GolfoDeMéxico. Se incrementó a un 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y de un 80% en 7 días. Se localiza a 225 km al este-noreste de Cabo Rojo, #Veracruz y se desplaza hacia el este https://t.co/gNTEZAN45r — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2026

Frente frío y posible ciclón traerán fuertes lluvias en México: estados afectados del 5 al 9 de octubre

La interacción entre este posible ciclón y el frente frío número 1 provocará lluvias intensas a torrenciales en distintos estados de la vertiente del Golfo de México a lo largo de esta semana.

De acuerdo con la Conagua, las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y rachas fuertes de viento. Entre los estados más afectados se encuentran:



Veracruz

Tamaulipas

Tabasco

Chiapas, principalmente en el norte

Oaxaca, especialmente hacia el sur

El pronóstico señala que las lluvias podrían mantenerse durante el miércoles y jueves, aunque con una ligera disminución en su intensidad, pero para las regiones colindantes con la cuenca del Pacífico también se esperan tormentas.

Se vigila zona de baja presión en el suroeste del #GolfoDeMéxico. Se incrementó a un 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y de un 80% en 7 días. Se localiza a 225 km al este-noreste de Cabo Rojo, #Veracruz y se desplaza hacia el este https://t.co/gNTEZAN45r — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2026

Además, la Ciudad de México (CDMX) también podría verse afectada gracias a un temporal de lluvias, que traerá precipitaciones toda la tarde y noche en gran parte de las alcaldías hasta el 10 de octubre.

¿Otro ciclón en el Pacífico? Otra zona de baja presión mantiene alerta a México

Mientras la cuenca del Atlántico comienza a despertar, el Pacífico ha mantenido una alta actividad en lo va de la temporada, siendo los huracanes “Polo” y “Rachel” los que llegaron a encender las alertas en septiembre.

Por el momento, el SMN vigila una zona de baja presión al sur del golfo de Tehuantepec, que podría formarse en el ciclón “Simón”, con una probabilidad de desarrollo en 60% en 48 horas y 90% en 7 días.

Se localiza aproximadamente a 340 km al sur-sureste de Bahías de Huatulco, Oaxaca, por lo que también se esperan fuertes lluvias en los próximos días.

