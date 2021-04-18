Estados Unidos amenaza a Rusia por posible muerte Navalny

Habrá consecuencias para Rusia si muere el líder opositor, Alexei Navalny, advirtió Estados Unidos este domingo.

Actualmente, el líder político realiza huelga de hambre con la intención de recibir atención médica tras reportar problemas de salud al interior de la cárcel donde permanece detenido.

El líder político está preso desde enero pasado, cuando volvió a Rusia tras recuperarse de un evenenamiento que casi le provoca la muerte y que, según él, fue orquestado por el gobierno de Moscú.

"Estamos viendo una variedad de medidas para adoptar. No voy a anunciarlas públicamente, pero hemos anticipado que habrán consecuencias si Navalny muere", declaró Jake Sullivan, asesor de Joe Biden, en entrevista para la CNN.

El líder opositor inició la huelga de hambre el pasado 31 de marzo para exigir un tratamiento médico adecuado para el dolor de espalda y entumecimiento de piernas y manos que sufre crónicamente.

Apenas este sábado, el equipo médico de Navalny advirtió que la salud del político estaba deteriorada y demandaron que les dieran acceso.

"Nuestro paciente puede morir en cualquier momento", afirmó. Yaroslav Ashikmin, cardiólogo del opositor, quien señaló riesgos por un muy elevado número de potasio en el cuerpo de Navalny.

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Europa se suma a demandas

Francia y Alemania también se sumaron a las críticas contra el gobierno ruso por el trato que se le ha dado a Navalny.

Sullivan añadió que ya habían advertido al Kremlin que se le responsabilizaría a nivel internacional por lo que pueda sucerderle a Navalny.

Por su parte, representantes del gobierno ruso han resaltado que no permitirán que Navalny muera en prisión. Uno de ellos fue Andre Kelin, embajador de Rusia en Londres.

"Por supuesto, no se le dejará morir en prisión, pero puedo decir que el señor Navalny se está comportando como un hincha violento", afirmó Kelin en una entrevista con la BBC.

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