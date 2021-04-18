¡Vuelta a la normalidad! Israel permite salir a las calles sin cubrebocas

Desde este domingo, los habitantes de Israel pueden salir a las calles sin utilizar cubrebocas, luego de que hace un año esta medida se hiciera obligatoria para evitar la propagación del Covid-19.

Esta nueva disposición se debe en gran medida al exitoso plan de vacunación del país, en el que la gran mayoría del país ya está inmunizada contra el coronavirus.

Desde las primeras horas de este domingo, en Jerusalén, se observó que una vez que los pasajeros descendían de autobuses del transporte público se quitaban las mascarillas, ya que en este servicio el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio.

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Reapertura casi total

En Israel ya hay una reapertura casi total de actividades, donde la gente empieza a hacer su vida como antes de la pandemia, donde la gran mayoría de los habitantes dice sentirse aliviada.

"En el autobús llevaba el cubrebocas, la mayoría lo llevaba puesto. Luego bajé y me lo quité. Estoy aliviada, podemos volver a vivir, ¡podemos celebrar todos sin cubrebocas y tomar fotos bonitas!", declaró Eliana Gamulka, habitante de 26 años de Jerusalen.

La joven bromeó con que hay algo malo por esto: "ya no podemos fingir que no conocemos a alguien por la calle".

A pesar de la eliminación de esta imposición, algunas personas aún utilizan el cubrebocas para salir a la calle, mientras algunos otros lo dejan a la altura de la barbilla para colocarlo correctamente al encontrarse con más personas.

"Todavía tengo miedo. Veremos qué pasa cuando todo mundo se quite el cubrebocas. Si veo que todo va bien dentro de un mes o dos, entonces me lo quitaré", afirmó Ester Malka, una oficinista de Jerusalen.

Esto ha sido posible gracias a la alianza de Israel con la farmacéutica Pfizer, quien solicitó acceso rápido a millones de dosis de su vacuna a cambio de la aportación de datos reales sobre los efectos de la vacuna en la población.

Desde diciembre, casi cinco millones de israelíes (53 por ciento de la población) recibió las dos dosis de la vacuna, es decir, el 80 por ciento de la población mayor de 20 años, de acuerdo con datos oficiales del país.

En los últomos días, Israel sólo ha registrado 200 contagios diarios.

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