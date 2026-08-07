Estados Unidos cancelaría nacionalidad por nacimiento del líder del CJNG

Mucho se ha hablado de la doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, de Juan Carlos Valencia, conocido como "El Pelón" y señalado como nuevo líder del CJNG.

Nació en Santa Ana, California, y es hijo de Armando Valencia, fundador del llamado Cártel del Milenio y uno de los narcotraficantes mexicanos más conocidos de los años noventa.

De acuerdo con lo expuesto por Stephen Miller, subjefe de gabinete, una orden ejecutiva amplió los criterios para determinar quiénes podrían quedar excluidos de la nacionalidad estadounidense por nacimiento.

"Expandimos la definición de personas inelegibles para nacionalidad por nacimiento, eso incluye por ejemplo enemigos extranjeros de Estados Unidos, miembros de organizaciones terroristas extranjeras y un amplio número de personas que negocian a nombre de gobiernos extranjeros", explicó Miller al referirse a las nuevas disposiciones impulsadas por la administración Trump.

