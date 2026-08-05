¿Quiénes son los herederos del CJNG? La lista negra los líderes por la que EU ofrece 100 mdd; perfiles, alias y delitos

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA por sus siglas en inglés reveló la nueva lista de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Nemesio Oseguera. De acuerdo con Terry Cole, el hijastro del capo conocido como Juan Carlos Valencia González "El Pelón" asumió el liderazgo de la organización criminal, pero también se buscan a otros cinco presuntos herederos, identificados como:



Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de "El Mencho" Hugo Mendoza Gaitán, alias "El Sapo" Ricardo Ruiz Velazco, alias "Tripa" Julio César Montero Carlos Andrés Rivera

De manera general, las autoridades estadounidenses revelaron que los acusados son señalados de cometer delitos como narcotráfico, tráfico de armas y fraude; y por ende se liberaron más de 100 millones de dólares en recompensas por la captura de estos criminales.

.@AAGDuva today on the latest efforts to eliminate Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), a Designated Foreign Terrorist Organization: "We've had tremendous recent success against the two largest drug trafficking organizations in Mexico: the Sinaloa Cartel and CJNG. Since… pic.twitter.com/nJRlCsHWZ0 — Criminal Division (@DOJCrimDiv) August 5, 2026

¿Quiénes son los herederos del CJNG?

Tanto la DEA como otras agencias federales —como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— tienen en la mira a estos criminales, y ya realizaron una ofensiva contra el objetivo principal, que es Juan Carlos Valencia Gonzáles, a quien se le incluyó una recompensa de 25 millones de dólares y la cancelación de visas a 65 de sus familiares, todo con el fin de desmantelar la línea de sucesión directa, el lavado de dinero y las células armadas del CJNG.

Sin embargo, "El Pelón" no es el único capo heredero del CJNG, según las agencias de seguridad, este es el perfil de cada uno de los herederos del grupo criminal:

Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias "El Chorro" u "Ojo de Vidrio", de 49 años, nacido en Apatzingán, Michoacán el 11 de octubre de 1976; yerno de "El Mencho" por su matrimonio con Jessica Johana Oseguera González. Se le acusa de ser un líder de alto rango y principal gestor del lavado de dinero del cártel. Formalmente, enfrenta los cargos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego sin licencia y municiones exclusivas del ejército.

Aunque fue capturado en dos ocasiones; en junio del 2015 junto a su cuñado "El Menchito" y enviado a un penal de máxima seguridad, fue liberado por "falta de pruebas". La segunda oportunidad se dio en abril del 2016, en Guadalajara, Jalisco, pero nuevamente regresó a las calles con el mismo argumento judicial.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias "El Sapo", "El 90" y "El Rey Sapo", de 37 años, nacido en Apatzingán el 2 de octubre de 1988; con un cargo como jefe de plaza en Puerto Vallarta y mando regional en Jalisco. La DEA lo considera una pieza clave de sucesión por el tráfico masivo de fentanilo hacia EU, extorsión y reclutamiento criminal, además, se le señala como encargado de operar campos de entrenamiento para "futuros sicarios" en propiedades como el rancho de Teuchitlán.

Su historial criminal se centra en la coordinación de células armadas como el "Grupo de Élite Delictivo de Reacción Inmediata" (GEDDRI), y se le responsabiliza de la emboscada de 2015 en San Sebastián del Oeste, donde murieron varios policías estatales.

Ricardo Ruiz Velasco, alias "El Doble R", "El RR" y "Tripa", de 41 años, nacido en Guadalajara, Jalisco el 13 de septiembre de 1984, conocido por ser el mando central del "Grupo Élite", la principal célula armada y brazo de choque del CJNG que opera fuertemente en el área metropolitana de dicha ciudad y zonas limítrofes. Además de dirigir las operaciones de seguridad interna, defensa territorial y enfrentamientos con organizaciones rivales, difundió videos propagandísticos donde el cártel exhibió su armamento táctico.

Autoridades lo vinculan con homicidios de alto perfil, incluyendo el asesinado del influencer "El Pirata de Culiacán" en 2017 y de la modelo venezolana Daisy Ferrer. En cuanto a sus movimientos tácticos, generó múltiples "narcobloqueos" en los estados de Jalisco y Guanajuato.

Julio César Montero Pinzón, alias "El Tarjetas" y "Moreno", se sabe que opera un alto nivel basado en Puerto Vallarta y es un "bastión" estratégico del cártel que ya ha sido sancionado por la OFAC en junio del 2022. Al ser una de las cabezas detrás de la millonaria red de fraude de tiempos compartidos, también se encarga de extorsionar y recibir pagos directos de la población estadounidense a través de una fachada de bienes raíces y mantenimiento, todo con el fin de el lavar dinero que financia el tráfico de drogas.

Finalmente, Carlos Andrés Rivera Varela, alias "La Firma", fue designado por el Tesoro de Estados Unidos bajo la Ley Kingpin en abril del 2021, que permite sancionar narcotraficantes internacionales, congelar sus bienes y castigar a quienes les prestan apoyo. Aunque es abogado, está señalado de facilitarle al CJNG la toma de control violenta de los fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta alrededor de 2012; combina sus conocimientos legales y empresariales con tácticas de intimidación para administrar las empresas fantasma que desvían dinero estadounidense hacia el narcotráfico.