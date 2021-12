Finlandia prohíbe entrada a extranjeros no vacunados contra Covid-19

El gobierno de Finlandia prohíbe la entrada al país a todos los viajeros extranjeros no vacunados contra Covid-19 a partir de este martes, sin importar que cuenten con una prueba negativa, ello con la intención de frenar la nueva ola de la pandemia de coronavirus.

El Ministerio del Interior de Finlandia anunció este martes, que solo podrán entrar al país los viajeros extranjeros que cuenten con el esquema de vacunación contra Covid-19 completo o que tengan un prueba de haber tenido el virus recientemente.

“Cualquiera que sea el origen del ciudadano extranjero, todo el mundo debe presentar un certificado de vacunación y una prueba negativa de menos de 48 horas” informó Tomi Kivenjuuri, jefe de la Guardia de Fronteras de Finlandia.

El gobierno finlandés anunció que la medida no tiene excepciones e incluye a personal sanitario, de transporte y personas que necesitan asistencia humanitaria, así como trabajadores fronterizos de municipios de Suecia y Noruega.

De esta forma, Finlandia se suma a los países europeos que aumentaron sus medidas restrictivas contra las personas no vacunadas en un intento de contener la propagación de la variante Omicron en Europa.

Europa impone restricciones contra los no vacunados

Alemania fue el primer país de Europa en imponer restricciones contra los no vacunados para frenar los contagios de Covid-19, después de darse a conocer la nueva variante Omicron.

Antes de la salida de Angela Merkel, la ex canciller acordó con los 16 estados alemanes que los no vacunados no podrán acceder a lugares públicos, excepto a farmacias, centros comerciales y panaderías. Además, acordaron hacer obligatoria la vacunación a partir de febrero del próximo año.

Italia también impuso medidas restrictivas contra los no vacunados; en ese país solicitarán certificado de vacunación para poder ingresar a bares, restaurantes, cines, teatros, eventos deportivos y ceremonias públicas, hasta el 15 de enero.

Los certificados de vacunación en Italia tendrán validez de nueve meses desde la última dosis para los vacunados y de seis meses para quienes se recuperaron del Covid-19.