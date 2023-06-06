Estados Unidos condena actuacion de Roger Waters en Berlín

El Departamento de Estado de Estados Unidos intervino el martes en la polémica sobre una actuación del cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, denunciando el espectáculo en Berlín como "profundamente ofensivo para el pueblo judío" y acusando a Roger Waters de tener un historial de uso de temas antisemitas.

Roger Waters, de 79 años, ha afirmado que la actuación del mes pasado, durante la cual lució una gabardina negra con un emblema parecido a una esvástica, fue una declaración contra el fascismo, la injusticia y el fanatismo, y calificó las críticas al respecto de "poco sinceras y políticamente motivadas".

La policía de Berlín dijo que estaba investigando a Waters por sospecha de "incitación al pueblo".

Entre las críticas en Internet figuraba la enviada especial de Estados Unidos para vigilar y combatir el antisemitismo, Deborah Lipstadt, que calificó el concierto de "distorsión del Holocausto".

THANK YOU FOR A WONDERFUL NIGHT, BERLIN! @MBArenaBerlin



📽️: KATE IZOR pic.twitter.com/uKwbjkI4Qv — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) May 18, 2023

En comentarios enviados por correo electrónico y no atribuidos a un funcionario, el Departamento de Estado de Estados Unidos se mantuvo en el comentario de Lipstadt, y dijo que el concierto de Roger Waters en Berlín "contenía imágenes que son profundamente ofensivas para el pueblo judío y minimizaban el Holocausto".

“El artista en cuestión tiene un largo historial de uso de tropos antisemitas para denigrar al pueblo judío”. Departamento de Estado de Estados Unidos.

El departamento no respondió a preguntas, incluyendo si los funcionarios habían visto el concierto y en qué forma, y tampoco dio ejemplos del supuesto uso de temas antisemitas por parte de Roger Waters.

¿Qué sucedió en el concierto de Roger Waters en Berlín?

Las imágenes del concierto del 17 de mayo mostraban al famoso cantante y bajista apuntando al público con una ametralladora de imitación mientras recreaba escenas de una película basada en el exitoso álbum de Pink Floyd de 1979 "The Wall", una crítica al fascismo.

Roger Waters dijo en Twitter que la representación de "un demagogo fascista desquiciado" había sido una característica de sus espectáculos desde "The Wall".

Roger Waters, que apoya el movimiento palestino de boicot, desinversión y sanciones contra Israel por su ocupación de territorios, es un crítico acérrimo de la política exterior de Estados Unidos, e intervino en el Consejo de Seguridad de la ONU a principios de año invitado por Rusia.