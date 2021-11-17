Estados Unidos acusa a Cuba de silenciar las manifestaciones

De acuerdo con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, el Gobierno de Cuba usó tácticas de intimidación contra los ciudadanos que participaron en las manifestaciones de este lunes 15 de noviembre (15N) por la libertad de expresión.

Antes de las manifestaciones pacíficas (...) el régimen cubano, como era de esperar, desplegó una serie de duras penas de prisión, detenciones esporádicas, tácticas de intimidación y actos de repudio, todo en un intento de silenciar la voz del pueblo cubano mientras exige un cambio.

El comunicado se dio a conocer desde la Casa Blanca este martes y, además de condenar las acciones de Cuba en contra de las protestas, se utilizó para que Estados Unidos se pronunciara a favor de la libertad de expresión y de protesta libre en el país caribeño.

Por otra parte, el asesor de seguridad de Estados Unidos comparó lo que sucedió el 15 de noviembre con las manifestaciones del 11 de julio, durante las cuales "los cubanos salieron valientemente a las calles en protestas históricas".

Represión durante manifestaciones en Cuba

Luego de que los cubanos se organizaron a través del grupo de Facebook “Archipiélago”, para protestar a favor de la libertad de expresión en Cuba, el gobierno actuó rápidamente para detener las manifestaciones de este 15 de noviembre.

Días antes de la marcha se reportó que activistas de las manifestaciones fueron citados por la policía de Cuba para declarar sobre la protesta del 15N y ser amenazados en caso de que participaran.

Durante el lunes 15N, se registraron decenas de arrestos de periodistas y ciudadanos de Cuba, así como activistas encerrados en sus domicilios por parte de la policía. Asimismo, usuarios reportaron la caída de internet en varias zonas durante el día.

Por otro lado, varias manifestaciones de apoyo se vivieron en diversas ciudades del mundo por parte de cubanos que viven en el extranjero.

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Además, el funcionario de Estados Unidos acusó al gobierno del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de no respetar los derechos civiles y políticos presentes en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales.

No se puede negar la brutal represión del régimen en respuesta al 11 de julio que se transmitió en tiempo real para que el mundo lo viera.

Con estas declaraciones, el funcionario mencionó que Estados Unidos apoya las manifestaciones de los ciudadanos de Cuba en su búsqueda de un cambio y de la libertad de expresión.

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Además, extendió una invitación al presidente de Cuba para que se abstuviera de usar violencia contra los manifestantes. De igual forma pidió la liberación de los detenidos en ese país.