Estados Unidos declara emergencia de salud por viruela del mono

El gobierno de Estados Unidos declaró la viruela del mono como emergencia de salud pública, debido al aumento de casos en el país, aunque por el momento no se han reportado muertes.

El anunció de emergencia de salud por la viruela del mono ocurrió este jueves durante una sesión informativa del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Xavier Becerra, secretario de Salud de Estados Unidos, compartió en sus redes sociales que el país estaba listo para llevar la respuesta al siguiente nivel.

En mayo se reportó el primer caso de viruela del mono en Estados Unidos, a partir de ahí, los contagios fueron en aumento, y actualmente se contabilizan seis mil 600 afectados en casi todo Estados Unidos, excepto en Montana y Wyoming.

In light of evolving circumstances on the ground, I am declaring a public health emergency on #monkeypox. We are prepared to take our response to the next level in addressing this virus. We urge every American to take monkeypox seriously. — Secretary Xavier Becerra (@SecBecerra) August 4, 2022

Debido a ello, algunos estados como California, Illinois y Nueva York declararon con anterioridad emergencia de salud por la viruela del mono, y señalaron que asignaron fondos para combatir el brote.

El martes, el presidente Joe Biden nombró a Robert Fenton como coordinador nacional de respuesta de la Casa Blanca a la viruela del mono.

OMS declaró emergencia de salud por viruela del mono

El 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la viruela del mono como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, reconoció que la viruela del mono tiene una propagación rápida “que todavía no conocemos a fondo”, por lo que es necesario proteger a las comunidades afectadas y aumentar los mecanismos de vigilancia.

El Comité de Emergencia de la organización se reunió hace un mes para evaluar el brote internacional y determinar si representaba una emergencia de salud pública, recordó Tedros.

La OMS declaró que viruela del mono se propagó con rapidez en países que no habían reportado casos en el pasado, ya que este virus es endémico de África y se descubrió en 1958, cuando aparecieron dos brotes en colonias de primates.

La organización explicó que el rápido contagio por el mundo se debió a nuevos modos de transmisión, de los cuales se sabe poco ya que por ahora la evidencia científica y la información sobre la viruela del mono son insuficientes, dejando “muchas incógnitas”.

