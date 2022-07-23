OMS: Viruela del mono es una emergencia de salud pública internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la viruela del mono como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, reconoció que la viruela símica tiene una propagación rápida "que todavía no conocemos a fondo", por lo que es necesario proteger a las comunidades afectadas y aumentar los mecanismos de vigilancia.

🚨 BREAKING:

"For all of these reasons, I have decided that the global #monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern."-@DrTedros pic.twitter.com/qvmYX1ZBAL — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 23, 2022

El Comité de Emergencia de la organización se reunió hace un mes para evaluar el brote internacional y determinar si representaba una emergencia de salud pública, recordó Tedros.

“En ese momento, tres mil 40 casos de viruela del mono habían sido notificados a la OMS, en 47 países. Desde entonces, el brote ha seguido creciendo y ahora hay más de 16 mil casos reportados en 75 países y territorios, y cinco muertes”, añadió.

El riesgo por la viruela del mono es moderado a nivel mundial

La viruela del mono ha tenido una “rápida propagación” en países que no habían reportado casos en el pasado, ya que este virus es endémico de África y se descubrió en 1958, cuando aparecieron dos brotes en colonias de primates.

The International Health Regulations Emergency Committee on the multi-country #monkeypox outbreak reconvenes today, for the 2nd time since its first meeting in June.



More about the IHR Emergency Committee: https://t.co/nza64It7Ps pic.twitter.com/LyYaTFSgWv — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 21, 2022

“La evaluación de la OMS es que el riesgo por la viruela símica es moderado a nivel mundial y en todas las regiones, excepto en Europa donde evaluamos el riesgo como alto”, señaló el director general del organismo.

Destacó que el brote se ha propagado rápidamente por todo el mundo, a través de nuevos modos de transmisión, de los cuales se sabe poco ya que por ahora la evidencia científica y la información sobre la viruela del mono son insuficientes, dejando “muchas incógnitas”.

Por todas estas razones, he decidido que el brote global de viruela del mono representa una emergencia de salud pública de interés internacional.

OMS pide intensificar la vigilancia epidemiológica por viruela del mono

La OMS recomendó a los países donde hay casos de viruela símica intensificar la vigilancia epidemiológica y las medidas de salud pública, fortalecer la gestión clínica, acelerar la investigación sobre el uso de vacunas e implementar estrategias para proteger a los grupos vulnerables.

“Aunque estoy declarando una emergencia de salud pública de importancia internacional, por el momento este es un brote que se concentra entre hombres que tienen sexo con hombres, especialmente aquellos con múltiples parejas sexuales. Eso significa que este es un brote que se puede detener con las estrategias correctas en los grupos correctos”.

Por lo anterior, Tedros Ghebreyesus consideró que es esencial que los países trabajen de cerca con estas comunidades para diseñar y brindar información y servicios efectivos, y para adoptar medidas que protejan la salud. “El estigma y la discriminación pueden ser tan peligrosos como cualquier virus”, añadió.

