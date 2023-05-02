Estados Unidos reforzará la frontera con México enviando 1500 soldados por migrantes

El gobierno de Estados Unidos planea enviar 1500 soldados adicionales a la frontera con México, como previsión por un aumento de migrantes debido a que la próxima semana expirará el Título 42.

Actualmente, la frontera sur de Estados Unidos es vigilada por 2500 integrantes de la Guardia Nacional, un número sin precedentes de soldados ante la crisis migratoria por la que atraviesan.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los soldados cumplirán funciones administrativas y no funciones de aplicación de la ley. Su labor está destinada a apoyar a la policía fronteriza para que puedan operar más fácilmente.

Cuando termine el Título 42, Estados Unidos hará cumplir el Título 8.

Nuestra frontera no está abierta y tampoco lo estará después del 11 de mayo. #NoTeArriesgues pic.twitter.com/d6Hdq7yFGj — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) May 2, 2023

“A pedido del DHS, el DOD proporcionará un aumento temporal de mil 500 militares adicionales, durante 90 días, para complementar los esfuerzos de CBP en la frontera. Estos 1500 miembros del personal militar llenarán las brechas de capacidad críticas, como detección y monitoreo en tierra, ingreso de datos y soporte de almacén, hasta que CBP pueda abordar estas necesidades a través del soporte contratado. No harán ningún trabajo de aplicación de la ley”, informaron a CNN mediante un comunicado.

El Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes en Estados Unidos, se levantará el próximo 11 de mayo, luego de casi tres años de haberse implementado, durante la administración de Donald Trump, a inicios de la pandemia.

Estados Unidos registra número récord de migrantes

Desde el 2021, Estados Unidos ha lidiado con una crisis migratoria que ha dejado números de récord de personas que buscan ingresar de manera ilegal al país norteamericano.

El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) reportó que 224.607 cubanos intentaron ingresar a Estados Unidos durante el 2022, una cifra récord.

La Organización Internacional para las Migraciones caracteriza al éxodo venezolano como “una de las mayores crisis de desplazamiento y migración en el mundo”, superando ya a la de Siria.

Con información de VOA